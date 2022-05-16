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الولادة السادسة للقطة بيشة مع انقاد احد صغارها

Rayhan

Rayhan

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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زورا اللمة.....
اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً
ان شاء الله دوا الصحة والعافية

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كما لاحظتم في العنوان القطة تضع اطفالها بعد الحمل لمدة 63 يوم تقريبا
في 6 ولادة لها المرة هذه كنت منشغلة
لذلك لم اراقبها لا هي ولا صغارها
وضعت 3 في الصحة و عافية وتركناها على راحتها حتى افاجئ بالام تقول تعالي ههه
هنا واجهتنا مشكلة لقينا القط الرابع ولدته في نص ولادة يعني تمت ولادته بالعكس من اقدامه و ظل الراس عالق 😢 و نفتح كيسه يعني شرب من ماء الكيس وهو في البطن هنا جيت بسرعة و سمحولي على اللغة المختلطة 😥 حاولت سحبه برفق من رجليه حتى اخرجته لكن كان يبدو مختنق فاتح فمه و كانه بالكاد يلتقط نفس مسحت وجهه و نضفته و بقى بدون تنفس هنا حاولت وضع مساج خفيف على بطنه و قلبه بالكاد بدا يتجاوب لكن مختنق هنا رجعت قلبته على راسه فحركة خفيفة تعلمتها من بيطرية و عملت اخر محاولة نفخت في فمه الهواء يعني مثل الاسعفات الاولية 😊
ومع المحاولة و تدفئة القط و بعدها بدقائق رجع صوته مثل اخوته وبدا يتحرك و يتنفس و حرصت على مراقبته حتى وجدته يرضع مثل اخوته 😄 الحمد لله يعني بحكم اني عارفة لبعض مشاكل لي تواجه القطة عند الولادة تم انقاده وهو بخير فقط اني معرفتش من قط الذي انقدت 😂
بلاك نعرفه وقت يفتحو عينيهم لانه راح يكون اخر واحد يفتح عيونه 😍
نخليكم مع بعض الصور للقطط

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الى الملتقى ...

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