الولادة السادسة للقطة بيشة مع انقاد احد صغارها

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زورا اللمة.....
اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً
ان شاء الله دوا الصحة والعافية
كما لاحظتم في العنوان القطة تضع اطفالها بعد الحمل لمدة 63 يوم تقريبا
في 6 ولادة لها المرة هذه كنت منشغلة
لذلك لم اراقبها لا هي ولا صغارها
وضعت 3 في الصحة و عافية وتركناها على راحتها حتى افاجئ بالام تقول تعالي ههه
هنا واجهتنا مشكلة لقينا القط الرابع ولدته في نص ولادة يعني تمت ولادته بالعكس من اقدامه و ظل الراس عالق و نفتح كيسه يعني شرب من ماء الكيس وهو في البطن هنا جيت بسرعة و سمحولي على اللغة المختلطة حاولت سحبه برفق من رجليه حتى اخرجته لكن كان يبدو مختنق فاتح فمه و كانه بالكاد يلتقط نفس مسحت وجهه و نضفته و بقى بدون تنفس هنا حاولت وضع مساج خفيف على بطنه و قلبه بالكاد بدا يتجاوب لكن مختنق هنا رجعت قلبته على راسه فحركة خفيفة تعلمتها من بيطرية و عملت اخر محاولة نفخت في فمه الهواء يعني مثل الاسعفات الاولية
ومع المحاولة و تدفئة القط و بعدها بدقائق رجع صوته مثل اخوته وبدا يتحرك و يتنفس و حرصت على مراقبته حتى وجدته يرضع مثل اخوته الحمد لله يعني بحكم اني عارفة لبعض مشاكل لي تواجه القطة عند الولادة تم انقاده وهو بخير فقط اني معرفتش من قط الذي انقدت
بلاك نعرفه وقت يفتحو عينيهم لانه راح يكون اخر واحد يفتح عيونه
نخليكم مع بعض الصور للقطط
الى الملتقى ...
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