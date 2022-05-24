لو عادت الطفولة ساعة ؟







راه وحد البرود ياجماعة يهبي ول سه سه الحمد الله ياربي.



البرود بالتدرج المناخي التالي : سخانة+شهيلي يشوط > اونسويت > غبار كحل مع انقطاع الكهرباء > اونسويت مطر مع رياح الحالة رحلت > اونسويت هبيهبي او مايسمى بالفغونسي البحري. في لافاش نتاع الكرارص متصيبهاش هاذ الخلطة.



كأنك دخلت لجزر الكاراييبي على طريق تندوف.



المهم راه الواحد مرحرح ويتبرد وجات فكرة نتاع شوية موضوع جايح مع النسمة.



- يقول الولد اللي راه يضرب في لاتاي الفوق في الصورة :



.... تخلطلي البروڨرام الواحد يروح يضرب فيها ماتش مع المشرر نتاع صحابي.

ولا يهبط للواد يصيد الكلاب والجران.

ولا يروح يحفر فيها حفرة ويغطيها ويستنى كاش واحد يطيح فيها.

ولا نجبد الطواط التربولات ونوض نلاوح في الوعالة والحمام في السطح.

ولا نحي التريكو ونخبطها بغطسة في الساڨية.

ولا نخرج الفيلو نعمل دورة في الفيلاج ونكريها بعشرة دورو للدورة.

ولا نروح نضارب مع هذاك الطفل اللي محبش يعطيني لحسة نتاع اكريم نلحسلو وجهو بالتراب.

ولا ندخل للدار نعمل كسكروط سكر ولا طماطيش ونتفرج الكبتن ماجد.



والله ق ذهبت واش نعمل؟ رجليا ويديا راهم ياكلو فيا لازم ندير حاجة وقيلا نحرڨ روضة وندحرجها مع الهبطة نشوفها كيفاش دور..



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الاختبار:



لو عادت اليكَ واليكِ الطفولة ساعة لا غير من زمن الطفولة ماذا كنت ستفعل فيها ؟



أنا كنت ندير فيها كسكروط سكر بالقهوة ونديسر بحبة لفت ونروح ندير فيها ماتش بالحفى صبعي الكبير نڨلعوا من بلاصتو عالقش.



ماذا عنكم ؟ ادحي برك.