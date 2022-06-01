كيف تستيقظ بدون منبه في وقتك المعتاد؟

نشرت وكالة "سبوتنك" الروسية للانباء تقريرا جاء فيه ان بامكان اي شخص الاستيقاظ صباحا في الوقت المعتاد دون اللجوء لوسائل تنبيه مثل آلة التنبيه وغيرها، وذلك من خلال تعليم الجسم للاستيقاظ، وفي ظل ذلك سيتحسن نظام النوم الذي تعتمد عليه الصحة والمزاج.



وأوصى التقرير انه بحساب معدل النوم، فعادة يحتاج الشخص البالغ من ست إلى تسع ساعات في اليوم. ولمعرفة هذه القاعدة على وجه التحديد لنفسك يجب أن تنام لعدد مختلف من الساعات وتدون مشاعرك في الصباح وأثناء النهار كشعورك بالبهجة أو النعاس او الدوخة، وما إلى ذلك. فاذهب إلى الفراش واستيقظ في الوقت المحدد.



وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تذهب إلى الفراش وتستيقظ في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ الساعة 7:00 صباحا وكان معدل النوم ثماني ساعات فأنت بحاجة إلى النوم في موعد لا يتجاوز الساعة 23:00. لكن يجب اتباع هذا الجدول الزمني حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وفي هذه الحالة سوف تصبح عادة.



ومن الأفضل القيام فور الاستيقاظ، ولكن لا تقفز فجأة من السرير، إذ عليك أولا أن تتمدد وتمدد أطرافك وتنهض ببطء وتجلس وتقوم ببطء وتذهب للاغتسال.



وإذا كنت تريد معرفة كيفية الاستيقاظ من دون منبه فلا يجب أن تذهب إلى الفراش أثناء النهار. وهذا يرجع إلى حقيقة أن النوم أثناء النهار يمكن أن يعطل النظام بسرعة، الأمر الذي سيتعين إعادة تأسيسه.



ونصح التقرير بضرورة أن تفكر في أنك تريد الاستيقاظ مبكرًا في المساء، ولذلك اعط لنفسك تعليمات واضحة وصارمة للاستيقاظ صباحا في الوقت اللازم.