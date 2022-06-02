  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

أهدافك في الحياة

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,521
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ هل تعلمين أين يرى زوجك نفسه بعد 5 سنوات أيضًا؟ هل انتم في نفس الخط؟
لا يمنحك التحدث مع بعضكما البعض حول أهدافك في الحياة نظرة ثاقبة لرغبات بعضكما البعض فحسب ، بل يمنحك الفرصة لدعم وبناء حياتك أثناء تقدمكما نحو تحقيق أهدافكما.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top