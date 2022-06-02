سعد606
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
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- ذكر
أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ هل تعلمين أين يرى زوجك نفسه بعد 5 سنوات أيضًا؟ هل انتم في نفس الخط؟
لا يمنحك التحدث مع بعضكما البعض حول أهدافك في الحياة نظرة ثاقبة لرغبات بعضكما البعض فحسب ، بل يمنحك الفرصة لدعم وبناء حياتك أثناء تقدمكما نحو تحقيق أهدافكما.
لا يمنحك التحدث مع بعضكما البعض حول أهدافك في الحياة نظرة ثاقبة لرغبات بعضكما البعض فحسب ، بل يمنحك الفرصة لدعم وبناء حياتك أثناء تقدمكما نحو تحقيق أهدافكما.