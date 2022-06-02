أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ هل تعلمين أين يرى زوجك نفسه بعد 5 سنوات أيضًا؟ هل انتم في نفس الخط؟

لا يمنحك التحدث مع بعضكما البعض حول أهدافك في الحياة نظرة ثاقبة لرغبات بعضكما البعض فحسب ، بل يمنحك الفرصة لدعم وبناء حياتك أثناء تقدمكما نحو تحقيق أهدافكما .