أهدافك في الحياة

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,636
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ هل تعلم أين ترى زوجتك نفسه بعد 5 سنوات أيضًا؟ هل انتم في نفس الخط؟
لا تمنحك التحدث مع بعضكما البعض حول أهدافك في الحياة نظرة ثاقبة لرغبات بعضكما البعض فحسب ، بل يمنحك الفرصة لدعم وبناء حياتك أثناء تقدمكما نحو تحقيق أهدافكما.
 
إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,297
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أهداف الحياة هي تلك الأمور التي تسعى لتحقيقها لترضى عن مستقبلك وما تريد أن تصبح. من الممكن أن تكون هذه الأمور أي شيء: علاقات أفضل، بداية أعمال جديدة، السفر حول العالم وتعزيز الصحة وتحسين الحالة المادية. بعض الأهداف محددة والبعض الآخر أكثر غموضًا. ولكن بدون هدف واحد على الأقل في خاطرك لن تحرز أي تقدم في الاتجاه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top