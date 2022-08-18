أهدافك في الحياة

أهداف الحياة هي تلك الأمور التي تسعى لتحقيقها لترضى عن مستقبلك وما تريد أن تصبح. من الممكن أن تكون هذه الأمور أي شيء: علاقات أفضل، بداية أعمال جديدة، السفر حول العالم وتعزيز الصحة وتحسين الحالة المادية. بعض الأهداف محددة والبعض الآخر أكثر غموضًا. ولكن بدون هدف واحد على الأقل في خاطرك لن تحرز أي تقدم في الاتجاه