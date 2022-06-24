تكريم الأعضاء الجدد لشهر {أفريل ماي جوان}

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,537
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الجدد الذين اثبتوا وجودهم خلال هذه الفترة بتميزهم وحضورهم
@صاحبة الأثر
@Ra_nya
@السها
@أستاذ الفلسفة
نتمنى لكم المزيد من التألق
نهديكم وسام
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الجدد الذين اثبتوا وجودهم خلال هذه الفترة بتميزهم وحضورهم
@صاحبة الأثر
@Ra_nya
@السها
@أستاذ الفلسفة
نتمنى لكم المزيد من التألق
نهديكم وسام