تحميل متصفح Brave 1.40.109

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عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
762
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

في هذا الموضوع سنتناول واحدا من أبرز المتصفحات في الساحة والذي يتميز بالأمان وميزة حجب الإعلانات اضافة الى واجهته البسيطة والسهلة الإستخدام وعدّة مميزات أخرى تجعله الخيار الأفضل للكثير من رواد شبكة الأنترنت.

أيقونة البرنامج :


1656862403152.png

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