تحميل متصفح Brave 1.40.109

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية



في هذا الموضوع سنتناول واحدا من أبرز المتصفحات في الساحة والذي يتميز بالأمان وميزة حجب الإعلانات اضافة الى واجهته البسيطة والسهلة الإستخدام وعدّة مميزات أخرى تجعله الخيار الأفضل للكثير من رواد شبكة الأنترنت.











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