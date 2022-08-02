متصفح Opera 89.0.4447.71

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
948
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية


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متصفح Opera من أبرز المتصفحات المستخدمة عبر العالم، وهذا لمميزاته وخصائصة الفريدة من نوعها، لنعرفكم على بعض هاته الخصائص :

يوفر لك متصفح Opera ميزة المراسلة في عدّة مواقع تواصل دون الحاجة للدخول إليها !

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يوفر لك Opera ميزة منع الإعلانات مما يضمن لك تجربة التصفح المثالية !

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مشاركة الملفات وربط الأجهزة أسهل مع متصفح Opera !

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إسم البرنامج : Opera
الإصدار : 89.0.4447.71
نظام التشغيل : Windows
المساحة : 2 MB
المهمة : تصفح الأنترنت


طريقة التحميل :


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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل : إضغط هنا
 
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