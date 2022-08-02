متصفح Opera 89.0.4447.71

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

متصفح Opera من أبرز المتصفحات المستخدمة عبر العالم، وهذا لمميزاته وخصائصة الفريدة من نوعها، لنعرفكم على بعض هاته الخصائص :

يوفر لك متصفح Opera ميزة المراسلة في عدّة مواقع تواصل دون الحاجة للدخول إليها !









يوفر لك Opera ميزة منع الإعلانات مما يضمن لك تجربة التصفح المثالية !









مشاركة الملفات وربط الأجهزة أسهل مع متصفح Opera !







إسم البرنامج : Opera

الإصدار : 89.0.4447.71

نظام التشغيل : Windows

المساحة : 2 MB

المهمة : تصفح الأنترنت





طريقة التحميل :

الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات