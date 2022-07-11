المجتمع الملون ..كيف تعالو لتعرفو

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا جماعة الخير أهلا وسهلا بكم عندي واهلا بي في مقامكم الطيب
منذ فترة لاحظت كما أنتم لاحظتم هاته الظاهرة أكيد
المجتمع الملون...
انتشرت ظاهرة كلمة ...القهوي ....أمضيت فترة وأنا لم أفهم معناها حتى فهمت من خلال مقاطع فيديوهات وصور وغيرها ان القهوي في مجتمعنا هو القادم من ولاية أخرى للعاصمة بالتحديد
بداية وانا قريبة من عاصمة أعلم أغلب سكانها أجدادهم وأصولهم من الأرياف اذن من ينادي لابن جلفة أو تيارت او شلف او الاغواط القهوي ...فذاك أصله
ثاني شيء أن العاصمة ليست ميراث عن جد أحد نحن بلد ديموقراطي شعبي وننتمي ل58 ولاية دون عنصرية وتميز أو طريقة كلام او لهجة او عادة ....مع اختلاف العادات بين الولايات
تلون مجتمعنا وانقسم الى شطرين قهوي والاخر لا ادري ما لونه ذاك العصري الذي يفهم في كل شيء ماحضر لانه يتكلم بالقاف ويا خو ويزور بازار باب زوار وباجراح وصابلات ...
قمة العنصرية ان تحمل هاتف وتصور حرية الاشخاص على الشاطئ او في الطريق أو حديقة وتنشر صوره تحت مسمى شوفو القهوي ..لملابسه أو طريقة كلتمه او مشيه أو اي كان تصرفه
نحن مفروض في طريق التحضر والتطور رغم العولمة الكبيرة والتكنلوجيا الحديثة وتجده شاب يافع يعرف كيف يختار اناقة لباسه طبعا بما انه من عاصمة ونسى ان يهتم بأناقة تفكيره ولا يعلم ان ابن جلفة لو باع ربع كباشه لاشترى فيلا في منطقة حيدرة لكنه تربى على عادات اجداده في لباسه وتفكيره ولهجته لن يغير اصله من اجل كلمة قهوي وكذا ابن شلف او بنت ولاية من اي ولاية لتؤضي غرور ابنت عاصمة او ابن عاصمة طبعا لا اهمم نتحدث عن فئة اطلقت ظاهرة القهوي
برأيمم من أين بدأ انتشار هاته الظاهرة ولما بتحديد كلمة قهوي
وماذا لو توجه العاصمي لولايات اخرى هل يرضى ان يلقب بالوردي طبعا لا اذن لما باقي ولايات تعتبر عار على العاصمة
شكرا للجميع لا اقصد اهانة احد هي مجرد ظاهرة ناقشتها معكم
وشكرا للجميع
يا جماعة الخير أهلا وسهلا بكم عندي واهلا بي في مقامكم الطيب
منذ فترة لاحظت كما أنتم لاحظتم هاته الظاهرة أكيد
المجتمع الملون...
انتشرت ظاهرة كلمة ...القهوي ....أمضيت فترة وأنا لم أفهم معناها حتى فهمت من خلال مقاطع فيديوهات وصور وغيرها ان القهوي في مجتمعنا هو القادم من ولاية أخرى للعاصمة بالتحديد
بداية وانا قريبة من عاصمة أعلم أغلب سكانها أجدادهم وأصولهم من الأرياف اذن من ينادي لابن جلفة أو تيارت او شلف او الاغواط القهوي ...فذاك أصله
ثاني شيء أن العاصمة ليست ميراث عن جد أحد نحن بلد ديموقراطي شعبي وننتمي ل58 ولاية دون عنصرية وتميز أو طريقة كلام او لهجة او عادة ....مع اختلاف العادات بين الولايات
تلون مجتمعنا وانقسم الى شطرين قهوي والاخر لا ادري ما لونه ذاك العصري الذي يفهم في كل شيء ماحضر لانه يتكلم بالقاف ويا خو ويزور بازار باب زوار وباجراح وصابلات ...
قمة العنصرية ان تحمل هاتف وتصور حرية الاشخاص على الشاطئ او في الطريق أو حديقة وتنشر صوره تحت مسمى شوفو القهوي ..لملابسه أو طريقة كلتمه او مشيه أو اي كان تصرفه
نحن مفروض في طريق التحضر والتطور رغم العولمة الكبيرة والتكنلوجيا الحديثة وتجده شاب يافع يعرف كيف يختار اناقة لباسه طبعا بما انه من عاصمة ونسى ان يهتم بأناقة تفكيره ولا يعلم ان ابن جلفة لو باع ربع كباشه لاشترى فيلا في منطقة حيدرة لكنه تربى على عادات اجداده في لباسه وتفكيره ولهجته لن يغير اصله من اجل كلمة قهوي وكذا ابن شلف او بنت ولاية من اي ولاية لتؤضي غرور ابنت عاصمة او ابن عاصمة طبعا لا اهمم نتحدث عن فئة اطلقت ظاهرة القهوي
برأيمم من أين بدأ انتشار هاته الظاهرة ولما بتحديد كلمة قهوي
وماذا لو توجه العاصمي لولايات اخرى هل يرضى ان يلقب بالوردي طبعا لا اذن لما باقي ولايات تعتبر عار على العاصمة
شكرا للجميع لا اقصد اهانة احد هي مجرد ظاهرة ناقشتها معكم
وشكرا للجميع