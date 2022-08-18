Adobe Acrobat Reader 22.002.20191 لقراءة ملفات PDF

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 1,190
- النقاط
- 71
- العمر
- 14
- محل الإقامة
- طريق الحرير..
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
برنامج Acrobat Reader المقدم من شركة Adobe يعدّ من أفضل البرامج التي تتيح لك قراءة وتعديل ملفات pdf، بحيث يوفر لك هذا البرنامج في نسخته المجانية إمكانية توقيع ملفات pdf والرسم عليها وحتى إضافة التعليقات !
شعار البرنامج :
إسم البرنامج : Adobe Acrobat Reader
المساحة : 1.2 MB
نظام التشغيل : Windows
الإصدار : 22.002.20191
المهمة : التعديل على وقراءة ملفات PDF
طريقة التحميل :
ننتظر إلى أن يتم التحميل :
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(2)
الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات
للتحميل : إضغط هنا