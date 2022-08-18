Adobe Acrobat Reader 22.002.20191 لقراءة ملفات PDF

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أتمنى أن تكونوا بخير وعافية



برنامج Acrobat Reader المقدم من شركة Adobe يعدّ من أفضل البرامج التي تتيح لك قراءة وتعديل ملفات pdf، بحيث يوفر لك هذا البرنامج في نسخته المجانية إمكانية توقيع ملفات pdf والرسم عليها وحتى إضافة التعليقات !

شعار البرنامج :

إسم البرنامج : Adobe Acrobat Reader

المساحة : 1.2 MB

نظام التشغيل : Windows

الإصدار : 22.002.20191

المهمة : التعديل على وقراءة ملفات PDF

طريقة التحميل :

ننتظر إلى أن يتم التحميل :

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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات