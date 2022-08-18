Adobe Acrobat Reader 22.002.20191 لقراءة ملفات PDF

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,190
النقاط
71
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

برنامج Acrobat Reader المقدم من شركة Adobe يعدّ من أفضل البرامج التي تتيح لك قراءة وتعديل ملفات pdf، بحيث يوفر لك هذا البرنامج في نسخته المجانية إمكانية توقيع ملفات pdf والرسم عليها وحتى إضافة التعليقات !


شعار البرنامج :

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إسم البرنامج : Adobe Acrobat Reader
المساحة : 1.2 MB
نظام التشغيل : Windows
الإصدار : 22.002.20191
المهمة : التعديل على وقراءة ملفات PDF

طريقة التحميل :

ننتظر إلى أن يتم التحميل :

(1)

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(2)

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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل : إضغط هنا

 
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