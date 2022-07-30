كيفية معرفة نظام الحاسوب 32/64 بت ( Windows 10 )

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
في كثير من الأحيان نحتاج لمعرفة نظام الحاسوب، سواءا كان 32 بت أو 64 بت، من أجل تثبيت البرامج المناسبة للنظام وما إلى ذلك، لذا أردت أن أشارك معكم طريقة معرفة إصدار النظام بالنسبة لويندوز 10 فقط من الإعدادات
أولا نفتح الإعدادات ثم نختار System
ثانيا ننزل لأسفل القائمة
ثالثا نختار About
أخيرا نجد إصدار النظام في System type