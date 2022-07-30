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كيفية معرفة نظام الحاسوب 32/64 بت ( Windows 10 )

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
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في كثير من الأحيان نحتاج لمعرفة نظام الحاسوب، سواءا كان 32 بت أو 64 بت، من أجل تثبيت البرامج المناسبة للنظام وما إلى ذلك، لذا أردت أن أشارك معكم طريقة معرفة إصدار النظام بالنسبة لويندوز 10 فقط من الإعدادات
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أولا نفتح الإعدادات ثم نختار System
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ثانيا ننزل لأسفل القائمة

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ثالثا نختار About
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أخيرا نجد إصدار النظام في System type
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أتمنى أنكم استفدتم ولو القليل
في أمان الله
 
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