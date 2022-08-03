الحسد لهيه البِلا

مس الخير يا لحباب ومن شوقكم الڨلب راهو طاب ...ياي ،، ياي،، الخ الكاسيطا



المهم حسيت بلي اللمة كوطوها بعين قاسحة رڨدتوها فالفراش لا لا ؟!

ولا عضَوات الحارة راكم تحت الباراصول تتبردون وفي الحوت تنهشون ... اسيدي الله يبارك الله يبارك ، بصحتكم تستاهلوا



راني قلت

الله يبارك

تقولو حسدنا ولا اعطانا بعين.

وهاكم هدية متزعفوش

نحكي في هاذ الموضوع على الحسد و خاصة الغيرة ومشتقاتها ، هنا رانا نحكوا على الغيرة والحسد والتعجب ( النابع من قلب مريض) باسكو كاين اللي يغير بصح ميحسدش.

قلنا يستغرب وياكلو قلبو ولسانو من تمتع انسان اخر بنعمة ما وحصوله عليها واستغراب بعض العطايا و المنح والتيسيرات الربانية اللي يمن ربي بيها على عبده. الى درجة انو ممكن انسان ثري يغير ويحسد ويستغرب من انسان محتاج وفقير ،،،! ايه كاينة منها.

قادر يحسدو على الابتسامة اللي متفارقش محياه ولا يغير منو لان الناس تحبوا وتقادرو ويشكرو فيه ويقولو عليه راجل ونص ممكن يستغرب كيفاش يكون عندو سيارة او بيت فتح عليه ربي بيها وممكن يستغرب كيفاش راه عايش بمليون وعندو خمسة ولا عشرة اولاد ويبدى يقارن بينو وبين هاذاك الزوالي كيفاش راه يڨصر ويضحك وزاهي وهو غني ومهموم مع معيشة ولادو وخايف عليهم.

كاين حتى اللي يحسدوهم في ناپ نتاع طابلة ولا بانتورة نتاع حيط اتخيلوا..

يحسدوك في صاحب في جار في مولا خانوت تكردي من عندو



ويستغربوا كيفاش هو زوالي وداير تلفاز ولا ابنو عندو دراجة والله امور بسييييطة وتافهة امام واش هوما مالكين وتوصل بيه المواصيل انو يغير منو او يحسدو او يستغرب حتى يشيع عليه " انو سرقها "

يحسدو في مصروف يحسدو على حبة دلاع ولا جاجة ويحكي بيها للناس كامل ويقول عليه" لاعبها محتاج وهو ياكل في الجاج" ولا " ولادتو يضربو الحطة " وفي النساء منحكيش خاطر ميكفينيش الموضوع ههه



يعني المحتاج مالازمش يدير حوايج كيما الناس ولا لازم يتسول ويمد يدو في الشارع ولا كيفاش !



علاه الناس ولات تحسد وتتعجب وتغير في امور عادية وبسيطة. علاه بعض الاغنياء ولاو ثاني يغيرو ويحسدو ويخافو من كلمة " القناعة "

اصبرو نقيس طول الموضوع بالميترة >1>2> ايا لاباس ميترة ونص يصلح يتخيط ڨندورة بوسعادي.



ياسر وبالعافية.