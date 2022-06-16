ديديكاس لاصحاب الشعور والاحساس

مسا الخير على الناس الزينين.



شوفو ذرك الناس تختلف في التربية والطبائع وطريقة المعاملة والكلام والمشية والڨصرة وكل واحد وصاشيتو وشخصيتو.



كاين صنف من الناس وربما كاين في اللمة اللي تتطابق معاه وانا أكيد خاطر ناس اللمة سونتيطونطاليزم بزاف.



قبل ما نديماري في المسالة الي عندو قط يتحضنو ويرتب بيدو على شعرو الاملس بحنية واذا مكانش يتحضن دبدوب ولا مخدة ولا بانتوفة ريش عادي هو الاحسن قط ابيض بكرافاط حمرة ويحط مساميه منديل اي موشوار او پاپي موشوار فان لم يجد يستعين پمامي موشوار عادي يعني. ويسمع ولا يقرا المهم الامر حساس ورهيف.





هذا النوع من الناس ممكن يكون صديق ، اخ ، اخت ، حتى ام او اب او جدة ... قلت نوع شفاف مسكين وهاديييييئ _____ وحساااااس ~~~عوم عوم ~~ ورهيييييف ( راك شاد القط ؟ ايا مليح) ايا واهم صفة ليه أنو غير مزعج لاي أحد وغالبا متحسش بتواجدو الى درجة انو ممكن الناس يجتمعو يعملو صورة جماعية وهو مسكيييين ميتصورش واذا تصور ميبانش في الصورة تلقاه على طرف الصورة ومحشور بين زوج سمان يبان شغل ذراع نتاع واحد فيهم. وزيدو ارجعوا بالذاكرة لصور المدرسة نتاع اخر السنة واتفكروهم هذا اذا مكنتوش واحد منهم.

المهم هؤلاء المساكين عاقلين بزاف ومستحيل يدخلو في نقاش او جدال صاخب وعياط واذا حاول يتعايط هههه هوما يسكتوا كامل ويبقاو يشوفو فيه تقول أول طفل وأول مرة يهدر ( بابا .. ماما ..انغغغغ) حتى تلقاه مسكين يعرق بالحشمة وممكن يذوب ويسيح كالشمعة. وبسبب هذا الموقف يقرر دائما البقاء في الاحتياط وعدم المشاركة.

حتى في كرشوا والماكلة يسمح في طرفو نتاع اللحم بكل بساطة وغرابة من الحاضرين وياكل بادب شديد وميحبش الدسم وماكلة باليدين وفي الاعراس ياحصراه باش تلحق ياحنين.



رغم ذلك فهو انسان حبوب وتحبوا بلا ما تشتي . والاهم لازم نعطوهم قيمة وفرصة ومنحقروهمش ونهتموا بيهم ونعاملو بلطف ومشاعر نبيلة ونستمعو لهم مليح لانو كلامهم وحديثهم نادر في هذا الزمن.



كذلك من طبيعتو يحب يسمع الاخرين وميديرونجيهمش اثناء الكلام واذا حب يتكلم ولقى الفرصة يهدر يهدر يهدر المسكين قيس عامين ولا كثر نتاع سكات يفش غيضو ويسرح قرجومتو.

كلامو رومنسي عاطفي رقيق ويستعين بكلمات فصحى تحسو خارج من مسلسل مكسيكي مترجم... يا الاهي ماذا يجري.

هاذو الناس ممنوع عليهم يشرو حوايج بلا مرافق خاطر يكلخولهم السلعة وكاين بهايم اعزكم الله يستغلوهم وحتى يحتقروهم واذا وقفوا في طابور ( لاشان ) ياحصراه ق ودعوا وداع المسافر مع التطباع والحيلة استناه للعشية.



مانيش حاب نكثر يخرح الموضوع طويل وانتوما تتقلشو اكيد عرفتو هاذ النوع الجميل والفريد والمهمش في هذا الزمن القوي ياكل الضعيف.

اهدي تحيتي لهم ونقلهم لاتحزنوا ولا تيأسوا انتم الصح والباقي غلط والطبائع والاخلاق اللي رانا نشوفو فيها من ناس قلوبها حجر وعقولها تقاشير تعبنا منها وحابين نعيشو مع هذا الصنف الحساس اللي يقادر الناس ويحترم دوره في التعامل والكلام ويشعر بالاخرين ويهتم بالتفاصيل اللي يعفسوا عليها الاخرين وميحسوش بيها.



هل هناك من أحد هنا ...