قالو ناس زمان

razane roza
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
ولد الأصل لو تطعمو خبز لحافي يصونك وقليل الأصل لو تطعمو لحم لكتاف يخونك ولد الأصل في الشدة الفرح تلقاه
وقليل الأصل ينكر حتى خير اللي رباه شحال عرفنا ناس مافيها الوفا تضحك في الوجه وتطعن في القفا ناس في الوجه تبوس وتسلم وناس في الظهر تهدر وتنمم الدنيا طويلة وليام تكافي واللي دار فيك الشر يرجعلو وافي
وناس تمشي معاهم بالقلب الصافي وهوما لو كان يصيبو يذبحوك بالموس الحافي اللي درتهم في عينيا عماوني
واللي درتهم فوق راسي عياوني درناهم حباب وصحبة
ومنهم جاتنا الضربة ماشي ساهل تلقى اللي يستاهل
واللي يحبك مايخليك واللي يعزك مايبكيك واللي عطاك
عينو لاتجازيه بالعمى واللي عطاك قلبو لاتجازيه بالجفا.
تحية من القلب للناس اللي تفهم المعاني
وقليل الأصل ينكر حتى خير اللي رباه شحال عرفنا ناس مافيها الوفا تضحك في الوجه وتطعن في القفا ناس في الوجه تبوس وتسلم وناس في الظهر تهدر وتنمم الدنيا طويلة وليام تكافي واللي دار فيك الشر يرجعلو وافي
وناس تمشي معاهم بالقلب الصافي وهوما لو كان يصيبو يذبحوك بالموس الحافي اللي درتهم في عينيا عماوني
واللي درتهم فوق راسي عياوني درناهم حباب وصحبة
ومنهم جاتنا الضربة ماشي ساهل تلقى اللي يستاهل
واللي يحبك مايخليك واللي يعزك مايبكيك واللي عطاك
عينو لاتجازيه بالعمى واللي عطاك قلبو لاتجازيه بالجفا.
تحية من القلب للناس اللي تفهم المعاني