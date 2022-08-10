قالو ناس زمان

ولد الأصل لو تطعمو خبز لحافي يصونك وقليل الأصل لو تطعمو لحم لكتاف يخونك ولد الأصل في الشدة الفرح تلقاهوقليل الأصل ينكر حتى خير اللي رباه شحال عرفنا ناس مافيها الوفا تضحك في الوجه وتطعن في القفا ناس في الوجه تبوس وتسلم وناس في الظهر تهدر وتنمم الدنيا طويلة وليام تكافي واللي دار فيك الشر يرجعلو وافيوناس تمشي معاهم بالقلب الصافي وهوما لو كان يصيبو يذبحوك بالموس الحافي اللي درتهم في عينيا عماونيواللي درتهم فوق راسي عياوني درناهم حباب وصحبةومنهم جاتنا الضربة ماشي ساهل تلقى اللي يستاهلواللي يحبك مايخليك واللي يعزك مايبكيك واللي عطاكعينو لاتجازيه بالعمى واللي عطاك قلبو لاتجازيه بالجفا.تحية من القلب للناس اللي تفهم المعاني⁦⁩⁦