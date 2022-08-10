سؤال لكل الاعضاء

السلام عليكم و رحمة الله



لكَ أنتَ و لكٍ أنتِ :

الملاحظ سواء في المتندى هنا او في الخارج أن تعريف بنت فاميلية/ ولد فاميلية كما نقول بالعامية أو "ذات الدين" / "من ترضون دينه و خلقه" هو فضفاض للغاية.‹لكل تعريفه. حيث قد ترى شخصًا يعتبر تلك الفتاة ذات دين بينما لا تراها كذلك.

المشايخ يحثوننا على ذات الدين/ ذو الدين و الخلق. هذا مفهوم. لكن لا أحد من وضح ما معنى ذات الدين ؟

و لو يقوم الواحد ببحث سيجد كل الاوصف المحدد تتحدث عن الخلق أما الدين فهو متروك دون تعريف واضح.

هل هذا يعني أنه أمر شخصي و لا يوجد فيه صواب واحد و أن الصواب فيه يتعدد ؟

أيضًا، في هذا الزمن تغيرت المعطيات، مع وسائل التواصل قد ترَ تقاصيلا لم تكن متاحة من قبل. مثلا قد تقرأ تعليقات للآخر. قد ترى نوعية من المنشورات التي يتفاعل .معها أو قد ترى انه يستمع للأغاني في الـ stories ، قد ترى صورا له/ لها ، قد تكون الصور مع الجنس الآخر ...





إذن:

ما هوالحد الأدنى من الأمور لديك لعتبر فتاةً ما / فتى انها ذات دين ؟

ماهي الأشياء الغير مقبولة عندك التي ان رأيتها ستنفي صفة ذات الدين و لن ترتبط بها / به ؟



هل تتسامح في أمور باعتبار ان الانسان خطاء أو أن الطرف الآخر قد يجهل الحكم الشرعي ؟ (نعم / لا )

هل تأخذ في الحسبان مستوى تدينك أنت عند الإختيار ؟ (نعم / لا) مثال لتوضيح هاته النقطة،

سلوك انت تكرهه . و قد تقع فيه احيانا لكنك تقاومه او تحاول تحسين نفسك من ناحيته. هذا يعني انه مرفوض فان تتجده في الطرف الآخر قطعًا. هل ستتسامح في وجوده في الآخر باعتبارك تخطئ أيضًا أم لا انت تريد افضل ما يمكن بغض النظر عنك انت ؟



اتمنى ان تكون اللإجابة بشكل شخصي و دون اعطاء حالة عامة.

احيانا نوصي للناس بشيئ قياسي. لكن عندما يتعلق الامر بالنفس تتغير المعطيات و القرارات.



هناك جانب آخر من الموضوع ساتطرق اليه لاحقا