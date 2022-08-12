"الأسد الأفريقي".. ملك الغابة الذي يعتمد علي زوجته في الصيد!







ملك الغابة، ذلك الحيوان الذي يأكل ولا يؤكل، اعتبر علماء "الإيثولوجيا"، أو علوم سلوك الحيوان، أن الأسد أشرف الحيوانات المتوحشة، إذ أن منزلته في عالم البرية منزلة الملك المهاب، وذلك لقوته وشجاعته وقساوته وشهامته وجهامته وشراسة خلقه، ما جعله مضرب للأمثال في القوة والنجدة والبسالة وشدة الإقدام والجراءة والصولة.

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"الأسد الأفريقي".. حيوان ثدي من فصيلة السنوريات شعبة الحبليات، وثاني أكبر السنوريات الأربعة للأسرة النمرية بعد حيوان "الببر" من حيث الوزن والطول، حيث يتراوح وزن الذكور الكبيرة بين 150 و250 كيلوجرام، وبين 120 إلي 182 كيلوجرام للإناث، وفي العادة أسود الحدائق الأسيرة أثقل وزناً من أسود البرية، ففي عام 1970 ميلادي بحديقة حيوان "كولشيستر" بإنجلترا وصل وزن أحد الأسود إلي 375 كيلوجرام.



يصل طول الأسد من الرأس للجسد بين 170 و250 سنتيمتر للذكور، أما الإناث فيصل طولها بين 140 و175 سنتيمتر، ويصل ارتفاع كتف الذكور حوالي 123 سنتيمتر، والإنثي نحو 107 سنتيمتر، أما الذيل فما بين 90 و105 سنتيمتر للذكور، وما بين 70 و100 سنتيمتر للإناث، يمتلك فك وقوائم قوية، حيث يصل طول أنيابها نحو 8.1 سنتيمتر، مما يساعده علي افتراس طرائد أكبر حجماً.



تتراوح ألوان اللأسود من الأصفر اللامع الي الضارب للصفار المحمر، أو البني المغري القاتم، وعادة ما يكون القسم السفلي من الجسد أبهت من العلوي، أما الذيل فيميل إلي اللون الأسود، وان كان البعض يتميز بنهاية تخفي زائدة عظمية قاسية يصل طولها إلي حوالي 55 ملليمتر، أما الأشبال فتولد برقط بنية وردية علي كامل جسده، تشبه رقط "النمر" تماماً، وبعد البلوغ تختفي، ويبقي البعض القليل بشكل باهت، ويمكن ملاحظتها بشكل أكبر لدي اللبؤات.

كانت الأسود أكثر ثديات اليابسة الكبرى انتشارًا من حيث العدد بعد الإنسان مباشرة، وكانت تقطن مساحة كبيرة من أفريقيا وآسيا وبعض دول أوروبا منذ العصر "الهلوسين"، حوالي 10 آلاف سنة، وحتى بضعة قرون مضت، أما اليوم فيعيش المتبقي منهم في جنوب الصحراء الكبرى لأفريقيا، وقليل يعيش بآسيا في ولاية "غوجرات" شمال غرب الهند.

ويعتبر الأسد الأفريقي أحد الأنواع المهددة بخطر الإنقراض الأدني، حيث أرتفع حدة تراجع أعدادهم من 30% إلي 50% خلال العقدين الماضيين، ما دفع العديد بلدان العالم إلي إنشاء "حدائق الحيوان"، في محاولة للحفاظ عليها، ولدراسة كل الوسائل الممكنة لإكثارها.



عادة ما تسكن الأسود بأراضي السهل العشبي "السفانا"، وقليل ما تتواجد بالأراضي القمئية والغابات، وتختلف أعمارها علي حسب جنسها وحسب طبيعة الأماكن التي تعيش فيها، فاللبؤات التي تعيش في المحميات الآمنة أو المنتزهات، قد تصل أعمارها ما بين 12 و14 سنة، في حين أن الذكور لا تتخطي الـ 8 سنوات إلا في حالات نادرة، أما بالنسبة للبؤات التي تعيش في البرية، فقد وجد وثائق تظهر أن بعضهم يصل إلي 20 عاماً.

يمكن التمييز بين صغار الذكور والإناث بسهولة فائقة عن طريق العين، حيث أن الذكر يحتوي علي لبدة أو شعر حول العنق، أما الأنثي فليس لها لبدة، أما في مرحلة النضج فيمكن تمييزهم بسهولة، حيث يمتليء رأس الذكر بشعر طويل وكثيف ومنكوش، كما أنه أضخم من حيث الحجم، وصوته قوي وحاد، أما عن الأنثى فما يميزها عن باقي السنوريات الكبيرة هو وجود خصلة كثيفة من الشعر في آخر أطراف ذيلها، وتعتبر فصائل السنوريات إجتماعية، حيث عادة ما تعيش ضمن مجموعات أسرية تعرف بإسم "زمرة"، تتكون من أقارب الإناث، وعدد من صغار الأبناء، وبضعة من الذكور البالغين.



رغم أن الأسد حيواناً مفترساً رئيسياً، فلا يمكن أن يفترسه أي حيوان آخر، إلا أن الإنسان لا يُعد كائن علي قائمة طعامه، ولا تعتبره علي الإطلاق طريدة، بل انه قد يتجاهله إذا ما صادفه، بل أن الإنسان هو الذي يقوم بمطاردة الأسد، ويهدد حياته، وإن كان البعض منه يمكن أن يفترس الإنسان، وهنا يعتبره البشر حيواناً مريضاً يشبه آكلي لحوم البشر، أي "مسعور"، فلا يتركوه إلا وقتلوه.