السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



لقد دفعني سماع هذه الجملة كثيرا في وسطنا " كاين خواتاتها في السوق "



وأعلم أنكم فهمتم قصدي جيدا ...



أصبحت الفتاة تقال عليها هذه الجملة دائما ..



فإذا رفضت الزواج من أحد قالوا " كاين خواتاتها في السوق "



إذا سمعت أم الزوج أن ابنها في مشاكل مع زوجها قالت " سأطلقها كاين خواتاتها في السوق "



والعديد العديد من المواقف التي تتعرض لها الفتيات فيقال لهن " كاين خواتاتك في السوق "



هل هذا يعود إلى كثرة عدد البنات في هذا الزمن ؟؟؟



هل هي إهانة للمرأة وعدم احترامها ؟؟؟



هل هذا بسبب الجهل الذي يغزو بلادنا ؟؟؟

هل اصبحت الفتاة سلعة تباع في السوق؟

وماهو شعورك يا فتاة عندما تسمعين هذه الكلمات ؟؟؟



بارك الله فيكم ​