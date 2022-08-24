والله ماهو وقتها

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,677
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم يا سكان كوكب زحل الشقيق

خطرات ـ في بعض الأحيان ـ Parfois


توقع معاك واحد الامور فعلا في الوقت و الزمان الغير مناسبين تماما
تلقى روحك حاصل و حاير و عقلك و سقفك طاير

مثلا

واحد عمرك ما تتلاقى بيه
لكن نهار يكون يسالك كريدي راح تلقاه
في الطريق
و في الجامع
و في السطاد
و في الحانوت
و في لامجي
و في لاميري
حتى انه يجيك في المنام

مثال آخر
التليفون خسر
و كل المحاولات اللي قريتهم في قوقل من اجل إصلاحه
ما تجيبش نتيجة
تروح تدبر رقم هاتف اللي يصلح الهواتف
و تهتفله و تواعده
و تروح للمحل و تلقاه غالق و تنتظره في الشمس الحارقة
و يجي و يفتح و انت تقوله راك طولت علي و الهاتف راح خاسرلي
يقولك هات الهاتف
المفاجأة أنه بمجرد ما يشغله
يبدأ يشتغل و كأنه عمره ما حبس ,,,,,,,,,,,,,,,,,, يااا الإحراج

مثال آخر آخر ـ تعمدت كتابة آخر deux fois ههههههه
التليفون يمر عليه الايام و ما يصونيش
و كي تدخل للدوش يبدأ
يرن و لا يقطع

مثال آخر آخر أخر troisième exemple ههههههه

أشياء كل يوم تلقاها
و نهار تحتاجها والله ما تلقاها
مفتاح
تورنيفيس
كولاب
راجل
شخص
و
و
و


إليكم الخط ما شابههههها ههههههه
 

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