والله ماهو وقتها

السلام عليكم يا سكان كوكب زحل الشقيق



خطرات ـ في بعض الأحيان ـ Parfois





توقع معاك واحد الامور فعلا في الوقت و الزمان الغير مناسبين تماما

تلقى روحك حاصل و حاير و عقلك و سقفك طاير



مثلا



واحد عمرك ما تتلاقى بيه

لكن نهار يكون يسالك كريدي راح تلقاه

في الطريق

و في الجامع

و في السطاد

و في الحانوت

و في لامجي

و في لاميري

حتى انه يجيك في المنام



مثال آخر

التليفون خسر

و كل المحاولات اللي قريتهم في قوقل من اجل إصلاحه

ما تجيبش نتيجة

تروح تدبر رقم هاتف اللي يصلح الهواتف

و تهتفله و تواعده

و تروح للمحل و تلقاه غالق و تنتظره في الشمس الحارقة

و يجي و يفتح و انت تقوله راك طولت علي و الهاتف راح خاسرلي

يقولك هات الهاتف

المفاجأة أنه بمجرد ما يشغله

يبدأ يشتغل و كأنه عمره ما حبس ,,,,,,,,,,,,,,,,,, يااا الإحراج



مثال آخر آخر ـ تعمدت كتابة آخر deux fois ههههههه

التليفون يمر عليه الايام و ما يصونيش

و كي تدخل للدوش يبدأ

يرن و لا يقطع



مثال آخر آخر أخر troisième exemple ههههههه



أشياء كل يوم تلقاها

و نهار تحتاجها والله ما تلقاها

مفتاح

تورنيفيس

كولاب

راجل

شخص

و

و

و





إليكم الخط ما شابههههها ههههههه ​