والله ماهو وقتها

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم يا سكان كوكب زحل الشقيق
خطرات ـ في بعض الأحيان ـ Parfois
توقع معاك واحد الامور فعلا في الوقت و الزمان الغير مناسبين تماما
تلقى روحك حاصل و حاير و عقلك و سقفك طاير
مثلا
واحد عمرك ما تتلاقى بيه
لكن نهار يكون يسالك كريدي راح تلقاه
في الطريق
و في الجامع
و في السطاد
و في الحانوت
و في لامجي
و في لاميري
حتى انه يجيك في المنام
مثال آخر
التليفون خسر
و كل المحاولات اللي قريتهم في قوقل من اجل إصلاحه
ما تجيبش نتيجة
تروح تدبر رقم هاتف اللي يصلح الهواتف
و تهتفله و تواعده
و تروح للمحل و تلقاه غالق و تنتظره في الشمس الحارقة
و يجي و يفتح و انت تقوله راك طولت علي و الهاتف راح خاسرلي
يقولك هات الهاتف
المفاجأة أنه بمجرد ما يشغله
يبدأ يشتغل و كأنه عمره ما حبس ,,,,,,,,,,,,,,,,,, يااا الإحراج
مثال آخر آخر ـ تعمدت كتابة آخر deux fois ههههههه
التليفون يمر عليه الايام و ما يصونيش
و كي تدخل للدوش يبدأ
يرن و لا يقطع
مثال آخر آخر أخر troisième exemple ههههههه
أشياء كل يوم تلقاها
و نهار تحتاجها والله ما تلقاها
مفتاح
تورنيفيس
كولاب
راجل
شخص
و
و
و
إليكم الخط ما شابههههها ههههههه
خطرات ـ في بعض الأحيان ـ Parfois
توقع معاك واحد الامور فعلا في الوقت و الزمان الغير مناسبين تماما
تلقى روحك حاصل و حاير و عقلك و سقفك طاير
مثلا
واحد عمرك ما تتلاقى بيه
لكن نهار يكون يسالك كريدي راح تلقاه
في الطريق
و في الجامع
و في السطاد
و في الحانوت
و في لامجي
و في لاميري
حتى انه يجيك في المنام
مثال آخر
التليفون خسر
و كل المحاولات اللي قريتهم في قوقل من اجل إصلاحه
ما تجيبش نتيجة
تروح تدبر رقم هاتف اللي يصلح الهواتف
و تهتفله و تواعده
و تروح للمحل و تلقاه غالق و تنتظره في الشمس الحارقة
و يجي و يفتح و انت تقوله راك طولت علي و الهاتف راح خاسرلي
يقولك هات الهاتف
المفاجأة أنه بمجرد ما يشغله
يبدأ يشتغل و كأنه عمره ما حبس ,,,,,,,,,,,,,,,,,, يااا الإحراج
مثال آخر آخر ـ تعمدت كتابة آخر deux fois ههههههه
التليفون يمر عليه الايام و ما يصونيش
و كي تدخل للدوش يبدأ
يرن و لا يقطع
مثال آخر آخر أخر troisième exemple ههههههه
أشياء كل يوم تلقاها
و نهار تحتاجها والله ما تلقاها
مفتاح
تورنيفيس
كولاب
راجل
شخص
و
و
و
إليكم الخط ما شابههههها ههههههه