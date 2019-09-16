باش تسلك من ثرثرة المدام ( الزوجة ) لمدة ساعتين إليك الحل

السلام عليكمان شااء الله كاملراكم بخير خاوتي و خياتياليوم راح نحكي على قضية او مشكلة يعاني منها الكثير من الاعضاءالمتزوجين طبعا ههههههههههههه أما العزاب راح يعانوا منها نهار يتزوجواهههههههههههههالمشكلة هي ثرثرة الزوجة بلا بلا بلا بلا خصوصا في واحد الاوقات الحرجةنعطيكم مثالتجيها كل الامور و المشاكل و تتفكر شكون سيقت الكوزينة في عرس جديكل هاذ الالهام يجيها ق نهار يكون كاين ماتش شباببين البرصا و الريال او نهار يكون محرز اساسي مع السيتيماهيش فاهمة انك في سمانة و انت تتوجد و تحاول تقضي كل الصوالحباش تتفرغ للماتشهي تجي في آخر لحظة و تبدا تفتش في مقدمة ابن خسير او ابوصرعة ابن سلخة الجلبباني او المحمصانييعني لازم تلقى سوجي تثرثر فيه او توغ عليه و تخي شواطينك يعملوا حراكالمهم بعد تفكير معمقو تحليل مدقق في نفسية المرأةو حالتها الميتافيزيقية اثناء غيرتها من زوجها و هو طالق لاطاي في الصالون و يتفرج في الماتشلقيت انه عندها هرمون اسمه الغيرة تهدر هاذ الهرمون يرتفع بسرعة في المخو يحدث للمرأة تحول سريع الى كائن عدائي الله يحفظ و يسترو تتحول المرأة من مبتسمة الى مكشرة و مشنفة و تعرف ذالك بإعوجاج في الأنفو وجود رقم 11 على تجاعيد جبهتها بين حواجبها المقرونتانو بعد بحث مدقق لقيت الحل في التالينهار يكون عندك ماتش روح للحانوت طبعا اللي راك تكردي من عندهو باش ما يزعفش منك عمي احمد على خاطر راك في شهرين ما خلصتهشكي تدخل عليه مباشرة راوغه و يقوله ولدك الله يباارك راه حاط باله في القرايةو راهم الاساتذة كامل يشكروا فيه ( عمي احمد من كثرة اشتياقه للحظة يشكرروا فيها ولده ينسى اننا في عطلة خخخ )حينها يبتسم عمي احمد و يتخيل ابنه دكتور جراح في مستشفى مصطفى باشافي تلك اللحظة قل له وزن لي نص دجاجة و باطة فرماج و قرعة لي موناد و 10 آلاف زيتون كحل20 الف فيونداشيهز كلش و حطها في الفيلي يا محرز و قوله زيدها مع الحساب اللول و راني قريب نسلككو خليه يحلم و يدور في مصطفى باشا مع ولدهالمهم كي تدخل للدار و بصوت التحدي قول للمدامنتحداك تعمليلي عشا شباب بهاذ القضيانطبعا العشا الشباب مضون الفيونداشي و الفورماج و صدر جاج و لي موناد لازم يكون لعشا شباب حتى لوكان يطيبه جارك مسعود المقملهنا المدام لا تنتبه لأنها ناقصة عقل و في هته اللحظة تفكر في التحديو تروح للكوزينة و تلبس هاذيك الطابلية و تبدا تغني و تطيبو انت في سلام و أمان طالق لاطاي و تتجول بين القنوات و الماتشاتكأنك في حزر الكاريبيفي جو من الهدوء و السكينة بعيدا عن الازعاجلساعتين متتاليتين على الاقلهههههههههههههههواش رايكم في الخطةهههههههههسلااامالامين محمد​