اللعبة ليست التي بأيدينا ..

Tama Aliche
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( يوم الخميس سعادة لكثير من الناس , لأنه أواخر أيام الأسبوع , الراحة يا أهلين .. ) ماذا عنك ؟ أنا لا شيء مجرد أحاسيس يرونها فارغة , حتى الكتابة خطأ , قلت يوم الخميس مجموع الروايات كاملة أكتبها يا لوعة .. يا شوقا و ياحسرة الأيام تلف خواطري , و يدمع بها قلبي , ( تابع) ..
نريد القليل من الخلوات التي فيها شيء من السخرية , دائما ما تقتلنا الكلمات الصامتة داخلنا , لماذا ..؟
تتكرر أسطورة العام و عام بعده يحدثه خيال الطموح حين تشتعل نار لا يطفئها الا انتقام النجاح , و كلها تفرقت هكذا يا صديقي تبعثرت .. بصمة كاتبة تنثر هنا و هناك , يخبرها الجميع بموهبتها العالقة بين الافتراض , و في الواقع شيء اخر , يضحك الجميع على ذلك .. لا طالما كان الواقع أشياء تكسر ..
كان هناك رفاق تشد يدك فترة و فقط , و نعلم بذلك لكننا لا نقنع أنفسنا , و نحب العيش بطريقة خاطئة , ينظمها هذا المجتمع الذي يأكل بعضه ..
كانت لعبة صغيرة تشدنا عن كل الحقيقة , لسنا أطفالا بمعنى أننا لا نفهم بأن الحياة ليس صغيرة مثلنا , لم نكن نحب اللعب ههه نعم الحقيقة هي " كنا مصدر ازعاج لهم لذا كانوا يقنعوننا بأن اللعب هو أفضل ما نملكه نحن و هم لا يملكونه ... وهذا الوعي الذي لا نملكه الان هو نعمة ستصبح أمنية الطفل حين يكبر أن يعود لما كان عليه سابقا ؟ فلماذا كنا نمارس الحياة اذن بكل شغف و هي لا يعني لنا شيئا حين الكبر..؟ لماذا كان كلهم يصرخون علينا لأجل المستقبل ..؟ كانوا يريدون أن تصبح مثلهم , لا يميزك شيء , فما تراه اليوم من تقلباتهم السيئة لا تجعله غريبا عنك,ولا أن يفاجئك , لا , لا .. تذكر روايات الطفل و الحياة
نريد القليل من الخلوات التي فيها شيء من السخرية , دائما ما تقتلنا الكلمات الصامتة داخلنا , لماذا ..؟
تتكرر أسطورة العام و عام بعده يحدثه خيال الطموح حين تشتعل نار لا يطفئها الا انتقام النجاح , و كلها تفرقت هكذا يا صديقي تبعثرت .. بصمة كاتبة تنثر هنا و هناك , يخبرها الجميع بموهبتها العالقة بين الافتراض , و في الواقع شيء اخر , يضحك الجميع على ذلك .. لا طالما كان الواقع أشياء تكسر ..
كان هناك رفاق تشد يدك فترة و فقط , و نعلم بذلك لكننا لا نقنع أنفسنا , و نحب العيش بطريقة خاطئة , ينظمها هذا المجتمع الذي يأكل بعضه ..
كانت لعبة صغيرة تشدنا عن كل الحقيقة , لسنا أطفالا بمعنى أننا لا نفهم بأن الحياة ليس صغيرة مثلنا , لم نكن نحب اللعب ههه نعم الحقيقة هي " كنا مصدر ازعاج لهم لذا كانوا يقنعوننا بأن اللعب هو أفضل ما نملكه نحن و هم لا يملكونه ... وهذا الوعي الذي لا نملكه الان هو نعمة ستصبح أمنية الطفل حين يكبر أن يعود لما كان عليه سابقا ؟ فلماذا كنا نمارس الحياة اذن بكل شغف و هي لا يعني لنا شيئا حين الكبر..؟ لماذا كان كلهم يصرخون علينا لأجل المستقبل ..؟ كانوا يريدون أن تصبح مثلهم , لا يميزك شيء , فما تراه اليوم من تقلباتهم السيئة لا تجعله غريبا عنك,ولا أن يفاجئك , لا , لا .. تذكر روايات الطفل و الحياة
Tama.Aliche