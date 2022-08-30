سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ تمارين - تمرين 2





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية



أودُّ أن أرحِّب بكم في تمرين جديد من تمارين بايثون، لنبدأ على بركة الله



التمرين 2 :



أكتب برنامجا لآلة حاسبة تجمع عددين إستعانةً ب دالة الإدخال .



مثال 1 ​



كما نلاحظ، فأول خطوة هي إنشاء متغيرين ، الأولى للعدد الأول والثانية للعدد الثاني، بحيث نضع دالتي إدخال في كلّ متغير، مع إدراج دالّة العدد int ، فكما قلنا في درس دالة الإدخال، تعتبر دالة الإدخال كلّ النتائج المدخلة محتوى نصيا str وبالتالي يلزم تحديد نوع القيمة المدخلة عبر الدالة الموافقة لها، فمثلا، إن تركنا الدالة دون تعيين دالة العدد فنتيجة 14 + 45 ستكون 4514 لا 59.



ثم أنشأنا متغيرا ثالثا خاصا بالنتيجة ، ويحوي بداخله مجموع المتغيرين السابقين

وأخيرا قمنا بطباعة النتيجة

داخل المربع الأزرق نرى المدخلات والأحمر نرى النتائج

وقد ادرجت مثالين لتبيان أن بايثون قادر على حساب أعداد كبيرة جدا، ففي المثال الثاني كانت النتيجة أكثر من 55 سيزليون وتم حسابها في أقل من ثانيتين.



دمتم في أمان الله ونلتقي في تمرين قادم ​

مثال 2