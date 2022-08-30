سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ تمارين - تمرين 2

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية

أودُّ أن أرحِّب بكم في تمرين جديد من تمارين بايثون، لنبدأ على بركة الله

التمرين 2 :

أكتب برنامجا لآلة حاسبة تجمع عددين إستعانةً بدالة الإدخال.

مثال 1
1661885556731.png
مثال 2
1661885434214.png

كما نلاحظ، فأول خطوة هي إنشاء متغيرين، الأولى للعدد الأول والثانية للعدد الثاني، بحيث نضع دالتي إدخال في كلّ متغير، مع إدراج دالّة العدد int، فكما قلنا في درس دالة الإدخال، تعتبر دالة الإدخال كلّ النتائج المدخلة محتوى نصيا str وبالتالي يلزم تحديد نوع القيمة المدخلة عبر الدالة الموافقة لها، فمثلا، إن تركنا الدالة دون تعيين دالة العدد فنتيجة 14 + 45 ستكون 4514 لا 59.

ثم أنشأنا متغيرا ثالثا خاصا بالنتيجة، ويحوي بداخله مجموع المتغيرين السابقين
وأخيرا قمنا بطباعة النتيجة
داخل المربع الأزرق نرى المدخلات والأحمر نرى النتائج
وقد ادرجت مثالين لتبيان أن بايثون قادر على حساب أعداد كبيرة جدا، ففي المثال الثاني كانت النتيجة أكثر من 55 سيزليون وتم حسابها في أقل من ثانيتين.

دمتم في أمان الله ونلتقي في تمرين قادم
 
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