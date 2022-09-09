كيك الباندا من مطبخي {بالصور}

الورد الأحمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت نشارك معاكم وصفة طبقتها من يومين شفتها في اليوتيوب مع خطوات تطبيقها باش نتحصلو ع النتيجة هذي
نخليكم مع المفيد :
حبيت نشارك معاكم وصفة طبقتها من يومين شفتها في اليوتيوب مع خطوات تطبيقها باش نتحصلو ع النتيجة هذي
نخليكم مع المفيد :
المكونات
الطبقة الأولى طبقة البسكوت:
200 غرام بيسكوي حسب الرغبة
4 ملاعق ك سكر
3 ملاعق كبيرة كاكاو
نصف كوب ماء
4 ملاعق زبدة
الطبقة الثانية طبقة كريمة النشاء:
3 أكواب غير ربع حليب
نصف كوب سكر
3 ملاعق ك فرينة
4 ملاعق ك نشاء
فانيليا
ملعقة ك زبدة
رشة ملح
الطبقة الثالثة طبقة الشونتيي:
هذي معروفة ولي تحب تعملعا بنكهة الكراميل
تجيب فلان كاراميل كرام ديسار تحط معاه الشونتيي
وتكيل بنفس علبة الكرام ديسار لحليب وتخفق
والكمية ع حسب الرغبة تقدري تضاعفي
المهم تكيلي بلبواط وكل كيلة ببواط
يقابلها لكرام تاعو تاني
الطبقة الرابعة طبقة الشوكولا:
نصف كوب شوكولا
نصف كوب حليب
ملعقة ك زبدة