كيك الباندا من مطبخي {بالصور}

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
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محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت نشارك معاكم وصفة طبقتها من يومين شفتها في اليوتيوب مع خطوات تطبيقها باش نتحصلو ع النتيجة هذي

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نخليكم مع المفيد :
المكونات
الطبقة الأولى طبقة البسكوت:
200 غرام بيسكوي حسب الرغبة
4 ملاعق ك سكر
3 ملاعق كبيرة كاكاو
نصف كوب ماء
4 ملاعق زبدة

الطبقة الثانية طبقة كريمة النشاء:
3 أكواب غير ربع حليب
نصف كوب سكر
3 ملاعق ك فرينة
4 ملاعق ك نشاء
فانيليا
ملعقة ك زبدة
رشة ملح

الطبقة الثالثة طبقة الشونتيي:
هذي معروفة ولي تحب تعملعا بنكهة الكراميل
تجيب فلان كاراميل كرام ديسار تحط معاه الشونتيي
وتكيل بنفس علبة الكرام ديسار لحليب وتخفق
والكمية ع حسب الرغبة تقدري تضاعفي
المهم تكيلي بلبواط وكل كيلة ببواط
يقابلها لكرام تاعو تاني

الطبقة الرابعة طبقة الشوكولا:
نصف كوب شوكولا
نصف كوب حليب
ملعقة ك زبدة​
إضغط للتوسيع...

أما المراحل ⬇️

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وشهية طيبة
وإذا طبقتو الوصفة أعملولي منشن نشوف

سلاااااام


 
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