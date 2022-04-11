حصرياً: كيك المقلاة أو البان كيك بطريقة مختلفة

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير
طمنوني كيفكم مع رمضان؟ إن شاء الله ربي يتممه علينا وعليكم على خير
رح قدملكم اليوم
طريقة جديدة لكيك المقلاة أو البان كيك
وندخل على المقادير وطريقة التحضير
2 كوب طحين
1 بيض
ربع ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيرة زيت
4 ملاعق سكر
2 كوب حليب سائل
2 ملعقة كبيرة بيكينغ باودر
1 ملعقة كبيرة فانيليا
موز حسب أفراد العائلة
شوكولا سائلة
نخلط كل المكونات مع بعضها البعض
الى أن نحصل على خليط قوامه غليظ
ثم نضع مقلاة على النار ونمسحها بالزبدة مسح فقط
ثم نبدأ بوضع كميات بسيطة من الخليط لكي نحصل على كيكات صغيرة كما هو واضح
ثم في وعاء للتقديم نضع طبقة أولية من الشوكولا بالطريقة التي تريدونها
ثم طبقة من قطع البان كيك
ثم قطع الموز ثم طبقة من الشوكولا السائلة وهكذا الى أن نحصل على
الشكل المطلوب بالطبقات التي نرغب
ثم نقدمه بالطريقة التي نرييييييد ونااااااااكل هم هم
أو قدموها بالطريقة العادية
وصحتين وهنا على قلوبكم
بتمنى تكونوا حبيتو الوصفة
إلى الملتقى مع وصفات أخرى