حــــقوق التــسجيـــل بالمراسلة ONEFD

yaso ياسمين
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مدونة التربية و التعليم تقدم لكم حقوق التسجيل الخاصة بالمتعلمين عن بعد , حيث أن الدراسة بالمراسلة تكون كالتالي( بالكتب - بالقرص المضغوط - الارضية التعليمية المعلام )
دفع حقوق التسجيل يكون عبر البريد 24 ساعة بعد التسجيل و يمكن دفع الحقوق في غضون 7 ايام و اذا لم تقم بالدفع فسيتوجب عليك التسجيل من جديد
حقوق التسجيل :
- الدراسة بالكتاب : 2.577,00 دج .
- الدراسة بالقرص المضغوط : 1.877,00 دج .
- الدراسة بالأرضية التعليمية عبر الانترنت للمقبولين و الجدد : 1.677,00 دج .
- دراسة المعيدين بالأرضية التعليمية عبر الانترنت : 1.777,00 دج .
هام :
انطلاق تسجيلات المراسلة 2019
انطلاق تسجيلات المراسلة 2019 http://inscriptic.onefd.edu.dz | مدونة التربية والتعليم Onec 2018
بالتوفيــــــــــ ـــق
مدونة التربية و التعليم تقدم لكم حقوق التسجيل الخاصة بالمتعلمين عن بعد , حيث أن الدراسة بالمراسلة تكون كالتالي( بالكتب - بالقرص المضغوط - الارضية التعليمية المعلام )
دفع حقوق التسجيل يكون عبر البريد 24 ساعة بعد التسجيل و يمكن دفع الحقوق في غضون 7 ايام و اذا لم تقم بالدفع فسيتوجب عليك التسجيل من جديد
حقوق التسجيل :
- الدراسة بالكتاب : 2.577,00 دج .
- الدراسة بالقرص المضغوط : 1.877,00 دج .
- الدراسة بالأرضية التعليمية عبر الانترنت للمقبولين و الجدد : 1.677,00 دج .
- دراسة المعيدين بالأرضية التعليمية عبر الانترنت : 1.777,00 دج .
هام :
انطلاق تسجيلات المراسلة 2019
انطلاق تسجيلات المراسلة 2019 http://inscriptic.onefd.edu.dz | مدونة التربية والتعليم Onec 2018
بالتوفيــــــــــ ـــق