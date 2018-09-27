حــــقوق التــسجيـــل بالمراسلة ONEFD

مدونة التربية و التعليم تقدم لكم حقوق التسجيل الخاصة بالمتعلمين عن بعد , حيث أن الدراسة بالمراسلة تكون كالتالي( بالكتب - بالقرص المضغوط - الارضية التعليمية المعلام )

دفع حقوق التسجيل يكون عبر البريد 24 ساعة بعد التسجيل و يمكن دفع الحقوق في غضون 7 ايام و اذا لم تقم بالدفع فسيتوجب عليك التسجيل من جديد

حقوق التسجيل :

- الدراسة بالكتاب : 2.577,00 دج .

- الدراسة بالقرص المضغوط : 1.877,00 دج .

- الدراسة بالأرضية التعليمية عبر الانترنت للمقبولين و الجدد : 1.677,00 دج .

- دراسة المعيدين بالأرضية التعليمية عبر الانترنت : 1.777,00 دج .

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انطلاق تسجيلات المراسلة 2019