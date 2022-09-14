الخاوي ياكل القاوي

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
مسا الخير عليكم ماكلين شابعين اسيدي الحمد الله عالنعمة
واحد العام وكنت زهآن كيما يقولها المصري مديڨوتي ومرخوف كي ورقة السلاطة الذابلة وفشلان و سخانة الصيف ذاك العام ناحة مني طرف صحيح. كرهت القعدة في الدار كرهت الخرجة للشارع وصمت عالماكلة والهدرة والتجماع حالة من الكآبة لايشوف مومن فيها.
كان ساكن بحذانا ايامات المنزل القديم جارنا عمي الحسين وهو فلاح أصلي مجذر من وقت جد الجدود منين نشفى عليه وهو من آذان الصبح للمساء في المزرعة نتاعو ( الجنان نقولولو احنا ) هذا ما يعرف وهذا ما يخدم وهذا ما يتحدث وعندو ولادتو بزاف معلمهم الفلاحة كاين فيهم اللي ساكن في الجنان واحد منهم كان نتيجي في العمر وصديقي..
ايا جاتني الفكرة أني نروح معاهم نبدل الجو ونقعد أيام في الجنان فلربما يتبدل حالي وتروحلي ذيك الحالة المزرية.
عرضت الفكرة على صاحبي شاور باباه وافق وفي الصبح تلاقينا تحشرنا في 204 مع الروماز ( الرزم) وزاد حط معانا حزمة خبز ومصروف والبوادن يعمرهم بالماء كي يكون راجع العشية وأدوات منوعة للفلاحة.
مسافة ساعة ونص وصلنا حطينا واش كاين في السيارة وكل واحد مشى لخدمتو واحد يسقي منا لاخر يحرث منهيه الاخر يجني وبقيت انا وصاحبي ندورو في الجنان وساعات نتلاح نعاونو والحق كان الجو روعة نسمات عليلة والاخضرار مع حفيف الاشجار والهدوء وماتسمع الا صوت موتور البئر من بعيد وزوج كلاب معجبهمش الحال لما شافوني تقول راح ناكلهم غداهم.
هي وصلت ساعة الظهيرة تجمعنا داخل البيت مبني بالطين ومسقف بالحطب والقصب ولايحين شوية جاجات هنا،،، شوية ارانب لهيه،،، ومعيزات زينين يلعبو المهم الوسع وراحة البال.
فتحلنا خوهم الكبير الراديو FM على اخبار العالم وجلس تربع وحط قصعة نتاع حديد بين رجليه وبدى راح يوجدلنا الغداء. بدى يرمي اللي تجي قدام عينيه ،،بطاطا،،طماطيش،، خيار،،بصل،، كورجات ،، قريب رمى صباطو معاهم وبدى يخلط بالخل والزيت بيديه في الحقيقة انا خلطلي قلبي حتى طلعولي واتفكرت طياب ميمتي يتسمى قولو معجبتنيش الماكلة واتقلشت عليها هوما تقدمو كلاو حتى خرجت الماكلة من نيوفهم وانا جبدت روحي وقلتلهم راني شبعان كولو بصحتكم. وقلت دخلاني انا واش جابني هنا واتغميت كثر.
العشية بعد القيلولة خرجنا نحوسو في الجنان وضربنا عومة في الباسان عند البير وجينا تحت الشجرات عند الساقية وتكسلنا وانا ميت من الجوع والهوا يخوي كثر من البحر شفت مساحة صغيرة بين الشجرات غارسين فيها بطيخ أصفر اتحزمت وبديت نقلع فيه بالحبة ونحطها في الساقية تبرد و اتنعوش ونفتح بالحبة وكول ،،كول ،،،كول،، كول قريب حرثتلهم ذيك الجيهة البطيخ حلاوة عسل وفراش يالامين محمد خويا حتى بدات تغيب الشمس بطيخ بطيخ حتى انتفخ بطني ولا بطيخة كبيرة.
في الليل متعشيتش ماوالو فرشنا سطح البيت مع البحري والبرود وفتحنا الوولكمان الشهير sonyكان صاحبي مطرافيكي منو زوج سلوكة متصلين بمكبر صوت ( BAF ) مع الريزارف نتاع الپيل (pille) كاري مع حسني ومامي الڨصرة والفكاهة والضحك رقدنا مبسوطين.
في الغد اتبدلت وليت ناكل الشجر والحجر الصبابط التقاشر واتعلمت شوية خدايم وليت نتلاح للراديو وللموتور ونحكي ونڨصر ونعيط من بعيد ،، ياهاااااو رڨد رڨد الموتور وبعد أسبوع وليت سطاجور فلاح نهار رجعت للمنزل قريب كليتلهم المواعن والشلالق سمنت وزينت واتحكمو مفاصلي وليت كي حبة لانجاص المستوردة.
ولكن غاضتني كي مذبحوليش سردوك ولا أرنب ولا حتى معزة علاش لالا مانيش ضيف ول.
وكيما يقول المثل عندنا " الخاوي ياكل القاوي" والقاوي معناه فاسد ومنتهي الصلاحية.
واحد العام وكنت زهآن كيما يقولها المصري مديڨوتي ومرخوف كي ورقة السلاطة الذابلة وفشلان و سخانة الصيف ذاك العام ناحة مني طرف صحيح. كرهت القعدة في الدار كرهت الخرجة للشارع وصمت عالماكلة والهدرة والتجماع حالة من الكآبة لايشوف مومن فيها.
كان ساكن بحذانا ايامات المنزل القديم جارنا عمي الحسين وهو فلاح أصلي مجذر من وقت جد الجدود منين نشفى عليه وهو من آذان الصبح للمساء في المزرعة نتاعو ( الجنان نقولولو احنا ) هذا ما يعرف وهذا ما يخدم وهذا ما يتحدث وعندو ولادتو بزاف معلمهم الفلاحة كاين فيهم اللي ساكن في الجنان واحد منهم كان نتيجي في العمر وصديقي..
ايا جاتني الفكرة أني نروح معاهم نبدل الجو ونقعد أيام في الجنان فلربما يتبدل حالي وتروحلي ذيك الحالة المزرية.
عرضت الفكرة على صاحبي شاور باباه وافق وفي الصبح تلاقينا تحشرنا في 204 مع الروماز ( الرزم) وزاد حط معانا حزمة خبز ومصروف والبوادن يعمرهم بالماء كي يكون راجع العشية وأدوات منوعة للفلاحة.
مسافة ساعة ونص وصلنا حطينا واش كاين في السيارة وكل واحد مشى لخدمتو واحد يسقي منا لاخر يحرث منهيه الاخر يجني وبقيت انا وصاحبي ندورو في الجنان وساعات نتلاح نعاونو والحق كان الجو روعة نسمات عليلة والاخضرار مع حفيف الاشجار والهدوء وماتسمع الا صوت موتور البئر من بعيد وزوج كلاب معجبهمش الحال لما شافوني تقول راح ناكلهم غداهم.
هي وصلت ساعة الظهيرة تجمعنا داخل البيت مبني بالطين ومسقف بالحطب والقصب ولايحين شوية جاجات هنا،،، شوية ارانب لهيه،،، ومعيزات زينين يلعبو المهم الوسع وراحة البال.
فتحلنا خوهم الكبير الراديو FM على اخبار العالم وجلس تربع وحط قصعة نتاع حديد بين رجليه وبدى راح يوجدلنا الغداء. بدى يرمي اللي تجي قدام عينيه ،،بطاطا،،طماطيش،، خيار،،بصل،، كورجات ،، قريب رمى صباطو معاهم وبدى يخلط بالخل والزيت بيديه في الحقيقة انا خلطلي قلبي حتى طلعولي واتفكرت طياب ميمتي يتسمى قولو معجبتنيش الماكلة واتقلشت عليها هوما تقدمو كلاو حتى خرجت الماكلة من نيوفهم وانا جبدت روحي وقلتلهم راني شبعان كولو بصحتكم. وقلت دخلاني انا واش جابني هنا واتغميت كثر.
العشية بعد القيلولة خرجنا نحوسو في الجنان وضربنا عومة في الباسان عند البير وجينا تحت الشجرات عند الساقية وتكسلنا وانا ميت من الجوع والهوا يخوي كثر من البحر شفت مساحة صغيرة بين الشجرات غارسين فيها بطيخ أصفر اتحزمت وبديت نقلع فيه بالحبة ونحطها في الساقية تبرد و اتنعوش ونفتح بالحبة وكول ،،كول ،،،كول،، كول قريب حرثتلهم ذيك الجيهة البطيخ حلاوة عسل وفراش يالامين محمد خويا حتى بدات تغيب الشمس بطيخ بطيخ حتى انتفخ بطني ولا بطيخة كبيرة.
في الليل متعشيتش ماوالو فرشنا سطح البيت مع البحري والبرود وفتحنا الوولكمان الشهير sonyكان صاحبي مطرافيكي منو زوج سلوكة متصلين بمكبر صوت ( BAF ) مع الريزارف نتاع الپيل (pille) كاري مع حسني ومامي الڨصرة والفكاهة والضحك رقدنا مبسوطين.
في الغد اتبدلت وليت ناكل الشجر والحجر الصبابط التقاشر واتعلمت شوية خدايم وليت نتلاح للراديو وللموتور ونحكي ونڨصر ونعيط من بعيد ،، ياهاااااو رڨد رڨد الموتور وبعد أسبوع وليت سطاجور فلاح نهار رجعت للمنزل قريب كليتلهم المواعن والشلالق سمنت وزينت واتحكمو مفاصلي وليت كي حبة لانجاص المستوردة.
ولكن غاضتني كي مذبحوليش سردوك ولا أرنب ولا حتى معزة علاش لالا مانيش ضيف ول.
وكيما يقول المثل عندنا " الخاوي ياكل القاوي" والقاوي معناه فاسد ومنتهي الصلاحية.