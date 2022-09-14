الخاوي ياكل القاوي

مسا الخير عليكم ماكلين شابعين اسيدي الحمد الله عالنعمة

واحد العام وكنت زهآن كيما يقولها المصري مديڨوتي ومرخوف كي ورقة السلاطة الذابلة وفشلان و سخانة الصيف ذاك العام ناحة مني طرف صحيح. كرهت القعدة في الدار كرهت الخرجة للشارع وصمت عالماكلة والهدرة والتجماع حالة من الكآبة لايشوف مومن فيها.



كان ساكن بحذانا ايامات المنزل القديم جارنا عمي الحسين وهو فلاح أصلي مجذر من وقت جد الجدود منين نشفى عليه وهو من آذان الصبح للمساء في المزرعة نتاعو ( الجنان نقولولو احنا ) هذا ما يعرف وهذا ما يخدم وهذا ما يتحدث وعندو ولادتو بزاف معلمهم الفلاحة كاين فيهم اللي ساكن في الجنان واحد منهم كان نتيجي في العمر وصديقي..

ايا جاتني الفكرة أني نروح معاهم نبدل الجو ونقعد أيام في الجنان فلربما يتبدل حالي وتروحلي ذيك الحالة المزرية.

عرضت الفكرة على صاحبي شاور باباه وافق وفي الصبح تلاقينا تحشرنا في 204 مع الروماز ( الرزم) وزاد حط معانا حزمة خبز ومصروف والبوادن يعمرهم بالماء كي يكون راجع العشية وأدوات منوعة للفلاحة.