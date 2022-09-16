و صمت

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,781
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
حزن يرغمك على الكلام
و حزن برغمك على البوح
و حزن يرغمك على البكاء
و حزن يرغمك على الكتابة

اما حزني فيرغمني على الصمت
مقبل امشي على داري
و اعلم انها تراقبني
و هن معها
لم اعد قادرا على الاشارة لهن
اني اعلم بذالك هن ينتظرن الاشارة ليضحكن
احساس لم اتعود عليه
و لم اعودهن
لا اعلم هل هو الاستسلام هكذا
حتى حين فتح لي الباب
لم اقم بما كنت افعله
دفعت الباب دفعا لطيفا
وقفن في صف
و مريم تقابلني بابتسامة بريئة
تتعثر في مشيتها
تحاول حضني.........
لم اقدر على الانحناء لها
لم اقدر ....... و اكتفيت بوضع يدي على راسها
سكتن
و هي
في صمت رهيب
ابي على غير عادته
لم يقبل رؤوسنا
و لم يصافحنا و لم يبتسم و لم يعلق و لم يعانق

دخلت غرفتي و اغلقت الباب

همس
ما به ابتي
عادته يحملها
و يقبلها
عادته يقبل رؤوسنا
عادته يتكلم و يعلق و يسأل

اي بناتي لم اعد قادرا
لم اعد اقدر
احس انه العد التنازلي
لا قلب عاد يتحمل
و لا الجسد
و لا العقل
فسنون الانتظار قد طالت
و لم اعد أحلم
لا اريد الحديث عن الامل
و لا الحديث عن الألم
و لا اريد الكلام
و لا الفضفضة
لا اريد مؤنسا
و لا سامعا
و لا ناصحا
اريد الصمت و الصمت فقط

ساجدة انت يا صديقتي
قلبي ينزف و يعتصر
لكنه يريد الصمت
فرجاء لا تقتربي و اتركيني
مع الصمت
و ابتعدي و هن الى مكان يجعل في المكان
صمت
ساجدة بنيتي اجعلي في الغرفة عتمة و ظلمة
و صمت
و صمت فقط
وصمت
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