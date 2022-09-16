حزن يرغمك على الكلام

و حزن برغمك على البوح

و حزن يرغمك على البكاء

و حزن يرغمك على الكتابة



اما حزني فيرغمني على الصمت

مقبل امشي على داري

و اعلم انها تراقبني

و هن معها

لم اعد قادرا على الاشارة لهن

اني اعلم بذالك هن ينتظرن الاشارة ليضحكن

احساس لم اتعود عليه

و لم اعودهن

لا اعلم هل هو الاستسلام هكذا

حتى حين فتح لي الباب

لم اقم بما كنت افعله

دفعت الباب دفعا لطيفا

وقفن في صف

و مريم تقابلني بابتسامة بريئة

تتعثر في مشيتها

تحاول حضني.........

لم اقدر على الانحناء لها

لم اقدر ....... و اكتفيت بوضع يدي على راسها

سكتن

و هي

في صمت رهيب

ابي على غير عادته

لم يقبل رؤوسنا

و لم يصافحنا و لم يبتسم و لم يعلق و لم يعانق



دخلت غرفتي و اغلقت الباب



همس

ما به ابتي

عادته يحملها

و يقبلها

عادته يقبل رؤوسنا

عادته يتكلم و يعلق و يسأل



اي بناتي لم اعد قادرا

لم اعد اقدر

احس انه العد التنازلي

لا قلب عاد يتحمل

و لا الجسد

و لا العقل

فسنون الانتظار قد طالت

و لم اعد أحلم

لا اريد الحديث عن الامل

و لا الحديث عن الألم

و لا اريد الكلام

و لا الفضفضة

لا اريد مؤنسا

و لا سامعا

و لا ناصحا

اريد الصمت و الصمت فقط



ساجدة انت يا صديقتي

قلبي ينزف و يعتصر

لكنه يريد الصمت

فرجاء لا تقتربي و اتركيني

مع الصمت

و ابتعدي و هن الى مكان يجعل في المكان

صمت

ساجدة بنيتي اجعلي في الغرفة عتمة و ظلمة

و صمت

و صمت فقط

وصمت

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