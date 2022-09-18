~طبق لٓفْتٓاتْ~







وش احوالكم لحباب الغاليين ان شاء تكونوا كامل بخير❤

اليوم حبيت نشارك معاكم الطبق هذا "لٓفْتٓاتْ" هذا هو الإسم لي نطلقوه عليهم في ولايتنا وعندو عدة تسميات كل واحد كيفاه يقولو

نتوما كيفاش تسموه عندكم؟



هذي الأكلة نديروها خصيصا في رأس السنة "يناير"

وكي نسخفو عليها نديروها ماشي شرط حتى ل يناير هههه

المهم

العجينة فيها سميد وماء وملح نخلوها ترتاح شوي ومبعد نعجنوها بلا مانقطعو وكل ماكانت معجونة مليح كل ماكانت الخدمة ساهلة

كي تتعجن نبداو نزيدولها الماء بالتدريج ومبعد كيما نقولو حنا "نْبٓوْبُوهٓا"

يعني نديروها كريات صغار كيما لمحاجب اكم تعرفو

ونخلوها ترتاح ونبداو ندلكوها ونطيبو السلام عليكموش احوالكم لحباب الغاليين ان شاء تكونوا كامل بخير❤اليوم حبيت نشارك معاكم الطبق هذا "لٓفْتٓاتْ" هذا هو الإسم لي نطلقوه عليهم في ولايتنا وعندو عدة تسميات كل واحد كيفاه يقولونتوما كيفاش تسموه عندكم؟هذي الأكلة نديروها خصيصا في رأس السنة "يناير"وكي نسخفو عليها نديروها ماشي شرط حتى ل يناير ههههالمهمالعجينة فيها سميد وماء وملح نخلوها ترتاح شوي ومبعد نعجنوها بلا مانقطعو وكل ماكانت معجونة مليح كل ماكانت الخدمة ساهلةكي تتعجن نبداو نزيدولها الماء بالتدريج ومبعد كيما نقولو حنا "نْبٓوْبُوهٓا"يعني نديروها كريات صغار كيما لمحاجب اكم تعرفوونخلوها ترتاح ونبداو ندلكوها ونطيبو



هنا حنا نقولولهم "لٓمْعٓارٓكْ"

كيما هك



بعد مايطيبو نفتتوهم هك ونحطوهم يفورو





لاصوص باينة كيفاه..

عندنا هنا عادة من بكري نديروها مانعرف اذا حتى انتم عندكم ولا

هي أنو في رأس السنة هذا الطبق نديروه ب دجاجة عرب ولا ديك

وهذيك الدجاجة نحشوها بهذا الحشو ونخيطوها

واذا مادرناش دجاجة كاملة نديرو هذاك الحشو في قطعة قماش رطبة ونغلقوها مليح ونحطوها تطيب

الحشو هذا هو الصح في هذي الأكلة

ماتتخلعوش كي تشوفوه هك هههه والله بنة وحدها وكاين لي يديرهم فوق بعضهم يعني يطيب ست حبات مثلا مع بعضهنا حنا نقولولهم "لٓمْعٓارٓكْ"كيما هكبعد مايطيبو نفتتوهم هك ونحطوهم يفورولاصوص باينة كيفاه..عندنا هنا عادة من بكري نديروها مانعرف اذا حتى انتم عندكم ولاهي أنو في رأس السنة هذا الطبق نديروه ب دجاجة عرب ولا ديكوهذيك الدجاجة نحشوها بهذا الحشو ونخيطوهاواذا مادرناش دجاجة كاملة نديرو هذاك الحشو في قطعة قماش رطبة ونغلقوها مليح ونحطوها تطيبالحشو هذا هو الصح في هذي الأكلةماتتخلعوش كي تشوفوه هك هههه والله بنة وحدها

هذا الحشو فيه بصل تاع الريش هذاك ثوم دبشة ملح توابل وشوي طماطم معلبة



كي يطيبو نديرولهم السقو ونحطوهم في قصعة كبيرة وناكلو منها كامل في جو عائلي رائع هههه

هذي درناها برك ماشي يناير هههه