~طبق لٓفْتٓاتْ~

*amani*

*amani*

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السلام عليكم

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وش احوالكم لحباب الغاليين ان شاء تكونوا كامل بخير❤
اليوم حبيت نشارك معاكم الطبق هذا "لٓفْتٓاتْ" هذا هو الإسم لي نطلقوه عليهم في ولايتنا وعندو عدة تسميات كل واحد كيفاه يقولو
نتوما كيفاش تسموه عندكم؟ 🤔

هذي الأكلة نديروها خصيصا في رأس السنة "يناير"
وكي نسخفو عليها نديروها ماشي شرط حتى ل يناير هههه
المهم
العجينة فيها سميد وماء وملح نخلوها ترتاح شوي ومبعد نعجنوها بلا مانقطعو وكل ماكانت معجونة مليح كل ماكانت الخدمة ساهلة
كي تتعجن نبداو نزيدولها الماء بالتدريج ومبعد كيما نقولو حنا "نْبٓوْبُوهٓا"
يعني نديروها كريات صغار كيما لمحاجب اكم تعرفو
ونخلوها ترتاح ونبداو ندلكوها ونطيبو



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وكاين لي يديرهم فوق بعضهم يعني يطيب ست حبات مثلا مع بعض
هنا حنا نقولولهم "لٓمْعٓارٓكْ"
كيما هك
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بعد مايطيبو نفتتوهم هك ونحطوهم يفورو

IMG_20220117_183705.jpg
لاصوص باينة كيفاه..
عندنا هنا عادة من بكري نديروها مانعرف اذا حتى انتم عندكم ولا
هي أنو في رأس السنة هذا الطبق نديروه ب دجاجة عرب ولا ديك
وهذيك الدجاجة نحشوها بهذا الحشو ونخيطوها
واذا مادرناش دجاجة كاملة نديرو هذاك الحشو في قطعة قماش رطبة ونغلقوها مليح ونحطوها تطيب
الحشو هذا هو الصح في هذي الأكلة
ماتتخلعوش كي تشوفوه هك هههه والله بنة وحدها

IMG_20220117_192530.jpg
هذا الحشو فيه بصل تاع الريش هذاك ثوم دبشة ملح توابل وشوي طماطم معلبة

كي يطيبو نديرولهم السقو ونحطوهم في قصعة كبيرة وناكلو منها كامل في جو عائلي رائع هههه
هذي درناها برك ماشي يناير هههه
IMG_20220117_192640.jpg
وبالصحة والهنا
ان شاء الله منكونش طولت عليكم
حبيت نعرفكم بعاداتنا شوي والطريقة كيفاش نطيبو هذي الأكلة.. بلادنا طويلة وعريضة واكيد كاين اختلاف 💛
تحياتي🥰
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله ماشاء الله 😍😍😍

حنا نقولولها النعمة ولا الفطير من اشهر الاكلات التقليدية في ولايتنا
اول مرة نشوف طربقة الدجاجة المحشية والحشو 😍😍😍😍


تسلم الايادي حبيبتي
 
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