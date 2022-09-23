ودية الجزائر × غينيا لحظة بلحظة

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





اعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

اهلا وسهلا بكم



هنا لمقابلة فريقنا الوطني ضد الفريق الغيني هذا الجمعة 23 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بملعب ميلود هدفي بوهران،



سنتابع المباراة

مع مناقشة و تحليل في اخر المباراة



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