ودية الجزائر × غينيا لحظة بلحظة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,850
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


اعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
اهلا وسهلا بكم

هنا لمقابلة فريقنا الوطني ضد الفريق الغيني هذا الجمعة 23 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بملعب ميلود هدفي بوهران،

سنتابع المباراة
مع مناقشة و تحليل في اخر المباراة
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,850
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
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