كرواتيا x 🇭🇷 البرازيل 🇧🇷 مباشر لحظة بلحظة

سجل المهاجم البرازيلي نيمار هدفين عندما تغلبت البرازيل على كرواتيا 3-1 في دور المجموعات بنسخة 2014.

التقى المنتخبان مرتين في كأس العالم، حيث فازت البرازيل 1-0 في 2006، و3-1 في نسخة 2014 ولعب اللقاءان في دور المجموعات.

وصل منتخب البرازيل إلى دور الثمانية على الأقل في آخر ثماني مشاركات في كأس العالم.

التقى المنتخب البرازيلي مع نظيره الكرواتي في 4 مناسبات في تاريخ المواجهات بين الفريقين، فازت البرازيل في ثلاث وكان التعادل في واحدة.

منتخب كرواتيا وصل إلى دور الثمانية في كأس العالم 2022 بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط ثم تجاوز عقبة اليابان في دور الستة عشر بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

منتخب البرازيل وصل إلى ربع نهائي مونديال قطر بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، ثم حقق فوزًا عريضًا على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر بنتيجة 4-1.

سيكون استاد المدينة التعليمية على موعد مع مباراة نارية تجمع بين البرازيل وكرواتيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.





مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذه التغطية الخاصة للقمة الكروية بين كرواتيا والبرازيل في ربع نهائي مونديال قطر 2022