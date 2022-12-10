المغرب 🇲🇦 برتغال 🇵🇹 مباشر لحظة بلحظة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- 11,827
- النقاط
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى كاس العالم 2022 - قطر ..
في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ اللهـ لقـآء
المغرب ضد برتغال
بعد قليل سنشهد مباراة️
ختام ما بعد الختام..
المباراة الموعد القناة الناقلةالملعب
المغرب - البرتغالالسبت 10 ديسمبر 2022
16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Maxاالثمامة
أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى كاس العالم 2022 - قطر ..
في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ اللهـ لقـآء
المغرب ضد برتغال
بعد قليل سنشهد مباراة️
ختام ما بعد الختام..
المباراة الموعد القناة الناقلةالملعب
المغرب - البرتغالالسبت 10 ديسمبر 2022
16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Maxاالثمامة
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