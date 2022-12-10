المغرب 🇲🇦 برتغال 🇵🇹 مباشر لحظة بلحظة



ستكون هذه ثالث مباراة للبرتغال في ربع نهائي كأس العالم، ونجحت في التأهل في كل من المرتين السابقتين، 5-3 ضد كوريا الشمالية في عام 1966 و3-1 في ركلات الترجيح ضد إنجلترا في عام 2006، وسجلت البرتغال العديد من الأهداف في مباراتهم الأخيرة ضد سويسرا (6) كما سجلوا في مبارياتهم الثمانية السابقة في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم مجتمعة





لعب المغرب خمس مباريات بدون هزيمة في كأس العالم (ف2 ت3)؛ أطول سلسلة لهم على الإطلاق دون هزيمة في المنافسة، 4 من هذه المباريات كانت تحت قيادة وليد الركراكي (ف2 ت2)، والذي سيصبح أول مدرب أفريقي يقود منتخب في ربع نهائي كأس العالم في هذه المباراة.