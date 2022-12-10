المغرب 🇲🇦 برتغال 🇵🇹 مباشر لحظة بلحظة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



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أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى كاس العالم 2022 - قطر ..

في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ اللهـ لقـآء

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المغرب 🇲🇦 ضد برتغال 🇵🇹

بعد قليل سنشهد مباراة⚽
ختام ما بعد الختام..


المباراة الموعد القناة الناقلةالملعب
المغرب - البرتغالالسبت 10 ديسمبر 2022
16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Maxاالثمامة


 
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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

سيكون هذا هو اللقاء الثالث على الإطلاق بين المغرب والبرتغال، وكان اللقاءان السابقان في المونديال، وفاز المغرب بالمباراة الأولى في دور المجموعات عام 1986 (3-1)، قبل أن تفوز البرتغال 1-0 في بطولة 2018 بدور المجموعات أيضًا.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

لعُبت 11 مباراة سابقة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بين منتخبات أفريقية وأوروبية، وفازت المنتخبات الأوروبية بتسع منها، الاستثناءان هما فوز السنغال 2-1 في الوقت الإضافي على السويد في 2002 (دور الـ16) وانتصار المغرب بركلات الترجيح على إسبانيا في الدور السابق بهذه النسخة.


يتطلع المغرب لأن يصبح أول فريق أفريقي يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم، بشكل عام تم إقصاء كل من الفرق الأفريقية الثلاثة السابقة التي وصلت إلى ربع النهائي في هذه المرحلة، الكاميرون في عام 1990، السنغال في عام 2002 وغانا في عام 2010.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

ستكون هذه ثالث مباراة للبرتغال في ربع نهائي كأس العالم، ونجحت في التأهل في كل من المرتين السابقتين، 5-3 ضد كوريا الشمالية في عام 1966 و3-1 في ركلات الترجيح ضد إنجلترا في عام 2006، وسجلت البرتغال العديد من الأهداف في مباراتهم الأخيرة ضد سويسرا (6) كما سجلوا في مبارياتهم الثمانية السابقة في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم مجتمعة


لعب المغرب خمس مباريات بدون هزيمة في كأس العالم (ف2 ت3)؛ أطول سلسلة لهم على الإطلاق دون هزيمة في المنافسة، 4 من هذه المباريات كانت تحت قيادة وليد الركراكي (ف2 ت2)، والذي سيصبح أول مدرب أفريقي يقود منتخب في ربع نهائي كأس العالم في هذه المباراة.
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
2,276
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611
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
/

لقاء اليوم جد صعب للمنتخب المغربي لكنه ليس مستحيل الدون ورفقائه في احسن فورمة لتحقيق الفوز لكن المنتخب المغربي اوضح للجميع انه قادم من اجل الفوز لاغير
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

سجلت البرتغال 12 هدفًا في 4 مباريات في كأس العالم الحالي، فقط في نسخة 1966 أحرزت أهدافًا أكثر (17)، سجل الأهداف 8 لاعبين مختلفين وهو العدد الأعلى للمسجلين للبرتغال في نسخة واحدة لكأس العالم.

حافظت المغرب على نظافة شباكها في 3 من أصل 4 مباريات خاضتها في هذه النسخة من كأس العالم، وهو الرقم الأعلى لمنتخب أفريقي في نسخة واحدة من البطولة، وإجمالًا تعد نيجيريا (7) المنتخب الأفريقي الوحيد الذي يملك شباكًا نظيفة أكثر من المغرب (6) في تاريخ البطولة.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
قال Andy_Delort:
/

لقاء اليوم جد صعب للمنتخب المغربي لكنه ليس مستحيل الدون ورفقائه في احسن فورمة لتحقيق الفوز لكن المنتخب المغربي اوضح للجميع انه قادم من اجل الفوز لاغير
إضغط للتوسيع...
فعلا الاخي و حسب اللقاءات السابقة
بين كبار المنتخبات لا شيئ مستحيل
فقط التركيز على الهدف
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

ساهم برونو فيرنانديز (5) في أهداف أكثر من أي لاعب برتغالي آخر في هذه النسخة الحالية من كأس العالم، فبالإضافة للهدفين اللذين أحرزهما، فقد اصبح برونو بصناعته 3 أهداف الأكثر صناعة في تاريخ البرتغال خلال نسخة واحدة من كأس العالم مع أنطونيو سيمويس وجوزيه توريس في نسخة 1966 ولويس فيغو في نسخة 2006.


سجل حكيم زياش نصف أهداف (1) ، وصنع نصف أهداف (1) المغرب خلال كأس العالم الحالي، في الواقع ساهم زياش في ثلت عدد التسديدات للمغرب في البطولة الحالية (10/30)، كما يتصدر قائمة المغرب في التسديدات (6) وصناعة الفرص (4)
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

ضد سويسرا في دور ال16 أصبح البرتغالي غونسالو راموس أول لاعب يسجل هاتريك في أول مباراة له في كأس العالم منذ الألماني ميروسلاف كلوزه في نسخة 2002، أحرز راموس أهدافه الثلاثة خلال 74 دقيقة لعبها خلال تلك المباراة، بينما مازال كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول على الإطلاق في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم (لعب 531 دقيقة
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

تشكيلة المنتخب المغربي 🇲🇦 لمعترك البرتغال 🇵🇹: بونو، حكيمي، عطية الله، سايس، الياميق، أمرابط، أملاح، اوناحي، زياش، بوفال، النصيري.

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🇲🇦
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

🏆⚽️ كريستيانو رونالدو على دكة الإحتياط FB_IMG_1670680229663.jpg
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,827
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
المنتخب المغربي حقق انجاز غير مسبوق و يستحق هذا الانجاز و الحلم لازال مستمر و ممكن الوصول للاربعة الكبار البرتغال ليس بالفريق المرعب الاهم هوا احترام الخصم اسبانيا فريق شاب و لم يحقق اي شي يذكر في دوري المجموعات غير الفوز على الفريق المتهالك كوستريكا.
ما اريد قوله هوا عدم التهاون و الغرور بعد الفوز على اسبانيا الضعيفة مقارنة مع الكبار
اتمني ان ارى المنتخب المغربي مع الاربعة الكبار
 
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