برنامج الفترة التمهيدية 2022 ـ 2023 مادة اللغة العربية

برنامج_و_توقيت_ومخططات_الفترة_التمهيدية لمادة اللغة العربية الخاص بالسّنة الأولى من التّعليم الابتدائي موزع على 4 أسابيع أي 20 يوما..

برنامج_و_توقيت_ومخططات_الفترة_التمهيدية لمادة اللغة العربية الخاص بالسّنة الأولى من التّعليم الابتدائي موزع على 4 أسابيع أي 20 يوما..

برنامج_و_توقيت_ومخططات_الفترة_التمهيدية لمادة اللغة العربية الخاص بالسّنة الأولى من التّعليم الابتدائي موزع على 4 أسابيع أي 20 يوما..





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