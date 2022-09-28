برنامج الفترة التمهيدية 2022 ـ 2023 مادة اللغة العربية

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,007
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~...
جديد 2022-2023
السنة أولى ابتدائي
الـــفــــــتــــــرة_الــــــتــــمــــهـــــيــــديـــة ومخططاتها لبناء التعلمات
ملاحظة: الملف للاستئناس، يمكن حذف معلومات و إضافة أخرى ويمكن الاختصار في تلقين الدرس ويمكن حذف أمور غير مرغوبة حسب ما يراه الأستاذ يخدم كفاءة المتعلمين..
برنامج_و_توقيت_ومخططات_الفترة_التمهيدية لمادة اللغة العربية الخاص بالسّنة الأولى من التّعليم الابتدائي موزع على 4 أسابيع أي 20 يوما..
الكتيب من إعداد الأستاذ معجوج_حسام متكون من: 45 صفحة
تناول فيه :
ركن مخططات مفصلة لبناء التعلمات الخاصة بالفترة التمهيدية للأيام التالية:
اليوم (الأول) ويمكنكم العمل بنفس الطريقة فيه للأيام 2 و 3
اليوم (الرابع) ويمكنكم العمل بنفس الطريقة فيه للأيام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16
اليوم (17) ويمكنكم العمل بنفس الطريقة فيه للأيام 18 و 19 و 20 .
ركن للكفاءات الشاملة و الختامية و القيم والمواقف و الكفاءات العرضية
ركن للأهداف و الكفاءات المركبة
ركن لتوزيع الحصص و الأيام و التواقيت الزمنية
ركن لبعض المقترحات من نصوص منطوقة.
وبعض الركائز التي نشرت في وثائق سابقة سنوات (2019 و 2020) مع تكييف كل ذلك على ما يعادله في هذه السنة الدراسية.
الكتيب رائع من ناحية المعلومات الموجودة فيه .
تحميل الكتيب من هنا
دعاؤكم لصاحب العمل
اما الان وختاما نرجو انكم متابعونا الاوفياء قد استفدتم من موضوعنا ونعتذر عن الاطالة نتمنى منكم مشاركة المقال ان نال اعجابكم ولمساعدتنا في الاستمرار معكم ولا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.