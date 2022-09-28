برنامج الفترة التمهيدية 2022 ـ 2023 مادة اللغة العربية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه



صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ



أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير



نقدم لكم ~...







جديد 2022-2023



السنة أولى ابتدائي



🍁الـــفــــــتــــــرة_الــــــتــــمــــهـــــيــــديـــة ومخططاتها لبناء التعلمات

👈ملاحظة: الملف للاستئناس، يمكن حذف معلومات و إضافة أخرى ويمكن الاختصار في تلقين الدرس ويمكن حذف أمور غير مرغوبة حسب ما يراه الأستاذ يخدم كفاءة المتعلمين..



برنامج_و_توقيت_ومخططات_الفترة_التمهيدية لمادة اللغة العربية الخاص بالسّنة الأولى من التّعليم الابتدائي موزع على 4 أسابيع أي 20 يوما..



الكتيب من إعداد الأستاذ معجوج_حسام متكون من: 45 صفحة



تناول فيه :



✅ ركن مخططات مفصلة لبناء التعلمات الخاصة بالفترة التمهيدية للأيام التالية:

🖌️ اليوم (الأول) ويمكنكم العمل بنفس الطريقة فيه للأيام 2 و 3

🖌️اليوم (الرابع) ويمكنكم العمل بنفس الطريقة فيه للأيام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16

🖌️اليوم (17) ويمكنكم العمل بنفس الطريقة فيه للأيام 18 و 19 و 20 .

✅ركن للكفاءات الشاملة و الختامية و القيم والمواقف و الكفاءات العرضية

✅ركن للأهداف و الكفاءات المركبة

✅ركن لتوزيع الحصص و الأيام و التواقيت الزمنية

✅ركن لبعض المقترحات من نصوص منطوقة.

✅وبعض الركائز التي نشرت في وثائق سابقة سنوات (2019 و 2020) مع تكييف كل ذلك على ما يعادله في هذه السنة الدراسية.



الكتيب رائع من ناحية المعلومات الموجودة فيه .



تحميل الكتيب من هنا



drive.google.com

برنامج الفترة التمهيدية للسنة 1 2022 - 2023.pdf

drive.google.com drive.google.com



دعاؤكم لصاحب العمل



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