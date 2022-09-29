ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
تتذكرون اخر موضوع لصورة قط
الصورة هذي نالت إعجابي كثيرا لذلك
لما لاحظت أن القط المدلل نائم فكرت في
تجربتها معه و هجمت بصور عليه هه و
كانت النتيجة :
إلى قط يستمع الموسيقى بإمتياز
( عن جد ههه شغلتها و لم ينزعج عكس
القطط الكبيرة عندي تحرك اذنها وتنزعج
من الصوت وممكن لانه كان نائم لم يكثرث))
شوفوا مدلّلّي ♥
وقولو ما شاء الله ههه