قط مدلّلْ

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,062
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
اللمة بنر.png


السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير



تتذكرون اخر موضوع لصورة قط


www.4algeria.com

في حال لم ترا شيئا جميلا ....صورة لقط

الفرق بين الصورتين 6 اشهر فقط 😍😘💚😻
www.4algeria.com www.4algeria.com

FB_IMG_1663867820654.jpg

الصورة هذي نالت إعجابي كثيرا لذلك

لما لاحظت أن القط المدلل نائم فكرت في

تجربتها معه و هجمت بصور عليه هه و

كانت النتيجة :

إلى قط يستمع الموسيقى بإمتياز 😂

( عن جد ههه شغلتها و لم ينزعج عكس

القطط الكبيرة عندي تحرك اذنها وتنزعج

من الصوت وممكن لانه كان نائم لم يكثرث))



شوفوا مدلّلّي ♥

وقولو ما شاء الله ههه




Picsart_22-09-29_21-32-00-491.jpgPicsart_22-09-29_21-37-07-561.jpgPicsart_22-09-29_21-39-44-832.jpgPicsart_22-09-29_21-50-44-508.jpg


إن شاء الله أنوشي كان ضيف خفيف عليكم 😻😻




اللمة الجزائرية 2.png



 
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Hakan

Hakan

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,542
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
الله يبارك ههههه راهو مستمتع ،بصح ديري حسابك اذن القط راهي حساسية والصوت لازم يكون خفيف 😁 .
 
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