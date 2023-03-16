ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات
تتراوح مدة حمل القطط من 60 إلى 67 يوماًبمتوسط 63-65 يوماً،أي بمعدل شهرين تقريباً، وقد يصل حمل القطط إلى 72 يوماً في بعض الأحيان،ويُذكر أنّه وعند اقتراب موعد الولادة تبدأ القطة بالبحث عن مكان مناسب للولادة؛ حيث تذهب بعض القطط إلى مكان دافئ وآمن ومظلم بعيد عن الأشخاص، بينما تُفضّل بعض الأنواع الأخرى البقاء بجانب صاحبها
وهذا ما حدث مع قطتي التي تمت ولادتها
يوم 11 - 03 - 2023 بهذا تكون الولادة الثامنة
لها عندي مؤخرا اصبحت تلد مرتين في العام
ولادة واحدة كل ست أشهر
بدأت ولادتها على الساعة 00 : 22 و انتهت تقريبا مع الساعة 2 صباحا و قد و ضعت 5 قطط جميلة
3 إناث و هن الأكبر أتيا أول
ابعدها
2 ذكرين إثنين
لا أطيل عليكم أترككم مع هذه الصور