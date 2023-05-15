قطط صغيرة بعمر الشهر

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات تتراوح مدة حمل القطط من 60 إلى 67 يوماًبمتوسط 63-65 يوماً،أي بمعدل شهرين تقريباً، وقد يصل حمل القطط إلى 72 يوماً في بعض...