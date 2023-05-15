قطط صغيرة بعمر الشهر

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,705
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

1684159818522.pngالسَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات

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تذكرون اخر ولادة للقطة التي شاركتكم بها هنا : 👇👇

www.4algeria.com

ولادة قطة

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات تتراوح مدة حمل القطط من 60 إلى 67 يوماًبمتوسط 63-65 يوماً،أي بمعدل شهرين تقريباً، وقد يصل حمل القطط إلى 72 يوماً في بعض...
www.4algeria.com www.4algeria.com

اليوم أيضا سأشارككم بصور القطط و هي بعمر شهر تقريبا 👇 هنا كذلك :


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