



الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملىء السماوات والأرض وملىء ما بينهما وملىء ما شاء من بعد ،أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين

الحمد لله الذي رزقنا من فضله

أســعد الله أوقاتكم أحبتي في الله



فلان في الفرن مع جنواز



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بالنسبة للوصفة فيها ثلاثة مراحل

الاولى تحضير الكراميل : تقريبا كاس كبير سكر حطيه في كاسرونة خليه على نار هادية حتى يذوب ويكون لونو ذهبي يميل للبني (ردي بالك يتحرق يولي مر فللمذاق غير يذوب ملييح نحيه ) فرغيه فوق بلا لي يرح يطيبي فيه بحيث يدير طبقة رقيقة

ثانيا الفلان : نص لتر حليب مغلي خليه يبرد زيديله كاس الا ربع من سكر وملعقة كبيرة فاني وثلاثة الر اربعة حبات بيض وضربيهم برك بالفويي

حضري الجنواز انا درت تع زوج بيضات

ديري زوج بيض فصلي صفار على بياض حطي قرصة ملح فالبياض وضربيه بالباتور حتى يطلع ثم زيديلو 60غرام سكر ناعم منخول يعني معقباته فالصفاية قعدي تزيدي بلعقل وفنفس لوقت راكي تضربي كي يطلع مليح ويشد روحو روحي ضربي الصفار حتى يولي اصفر فاتح كي تكملي زيديه زوج ملاعق ماء دافي وخلطيه ثم كبيه على خليط البياض وضربي بالباتور بعدها نحي الباتور وضيفي 60غ فرينة منخولة مع ربع الى نص ملعقة صغيرة خميرة الحلوى ( كمية الفرينة نقصي منها واللي نقصتيه عوضيه بالكاكاو) وخلطي بالملعقة

فرغي خليط الفلان فالبلا ثم فرغي الجنواز. فالوسط وحاولي توزعيها بالعقل على كل مساحة البلا صم حطي البلا في صينية اخرى فيها الماء ودخليه يطيب في فرن تكوني ديجا مسخناتو بمعني الفلون رح يطيب في حمام مائي في الفرن

والصور رح تبيينلك سمك الجنواز انتي اذا حبيتيها طالعة ديري 3 بيض ومتنسيش تزيدي في كمية الفرينة والسكر وخميرة الحلوى - لكل حبة بيض 30غ فرينة و30 غرام سكر ناعم -

التزيين :

طيبت شويا كراميل وشكلت منه خطوط مخربشة

ثم مرة اخرى الكراميل فوق النار الهادية زدتلو شوية قول سوداني مطحون شويا خشن وخلكت مليح ثم حطيتو فوق بابي كويسو في صينية بحيث تشكلي طبقة رقيقة خليه حتى يبرد نحي البابي وكسريه واذا محبش يتنحى البابي شمخي يدك بالماؤ وحطيها على كل البابي رح يتنحى بسهولة









































