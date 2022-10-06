جليلوس
:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,508
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
كأس_أمم_إفريقيا_Algeria2025
على ماذا ينص دفتر الشروط وماذا ينقص الجزائر ؟
بعد الترشح لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 ستبدأ الآن المعركة الحقيقية بشعار "نكون أو لا نكون" لأن الفوز بحق التنظيم ليس فقط توفر مجموعة من الملاعب بل هو أولا ضرورة الإستجابة لجملة من القواعد التي وضعتها الكاف في آخر"دفتر شروط" لها عام 2018 .. على ماذا ينص دفتر الشروط ؟ وماذا ينقص الجزائر حاليا لكي تستوفي كل شروط "الكاف" ؟
يجب أن يتوفر البلد المنظم على 6 ملاعب على الأقل في حالة التنظيم المنفرد و8 ملاعب على الأقل في حالة التنظيم المزدوج وفق الشروط التالية:
🏟 ملعبان على الأقل بسعة 15 ألف معقد كأقل تقدير.
🏟 ملعبان على الأقل بسعة 20 ألف معقد كأقل تقدير.
🏟 ملعبان على الأقل بسعة 40 ألف مقعد كأقل تقدير.
يجب أن يشتمل كل ملعب على 4 غرف لحفظ الملابس (مساحة كل منها 30م مربع على الأقل) مزودة بحمامات ومراحيض + غرفة خاصة بالحكام وأخرى بتحاليل للمنشطات + غرفة VAR
يجب أن يوضع تحت تصرف كل مجموعة (4 منتخبات) ملعبين للتدريبات من العشب الطبيعي (+ ملعب إحتياطي) مزودون بغرفتين لحفظ الملابس + 5 حمامات و5 مراحيض و5 أحواض لكل منها (على الأقل) دون إشتراط مدرجات + توفير سيارة إسعاف لكل منتخب.
يجب توفير مساحات تدريبية خاصة بالحكام.
يجب أن يكون الإمداد الكهربائي في كل الملاعب كافيا ومستمرا مع توفر ثلاثة مصادر للطاقة (مصدر الطاقة العادي بموصلين ومولد بديل قادر على توفير نفس القدرة الكهربائية لمصدر الطاقة العادي) + مولد مخصص فقط للوحات LED.
فنادق من فئة 4 و5 نجوم لكل منتخب + فندق 5 نجوم في كل مدينة معنية بالتنظيم خاص بالحكام والرسميين وضيوف الشرف.
تغطية كل تكاليف الإقامة للحكام طوال مدة إقامتهم بما في ذلك توفير وسائل النقل وغسل ألبستهم طيلة مدة إقامتهم + وضع جميع الهياكل اللازمة تحت تصرفهم (مثل غرف الاجتماعات وغرف التدليك وما إلى ذلك ..)
التكاليف المتعلقة بإقامة كل المنتخبات تبدأ بثلاث ليالٍ قبل المباراة الافتتاحية وتنتهي ليلتين (2) بعد آخر مباراة لكل منتخب + توفر لهم قاعة إجتماعات ووسائل نقل اللاعبين والوفد المرافق + غسل الملابس الخاصة بالتدريبات والمباريات.
توفير طائرة خاصة بالرسميين وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف لحضور كل المباريات في مختلف