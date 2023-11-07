ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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مدخل إلى عصر الضعف والإنحطاط
عصر الضعف والانحطاط
يمتد من 656ھ ( 1258م)إلى1213ھ( 1798م)
من سقوط الدولة العباسية إلى حملة نابليون بونابرت على مصر
ينقسم إلى :
العصر المملوكي ( حكم الفرس) من 656ھ إلى 923ھ
العصر العثماني (حكم الأتراك) من 923ھ إلى 1213ھ
-1 لماذا سمي بهذه التسمية؟
لأنه عرف إنهيار وضعف وانحطاط في جميع الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية مقارنة بالعصر الذي سبقه
-2 أسباب الضعف والإنحطاط
-اضطراب الحياة في جميع النواحي خاصة السياسية منها
سوء الأحوال الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية
عدم اهتمام الحكام بالشعراء و عدم تشجيعهم على الابداع
ضياع الكثير من المؤلفات بفعل هجمومات التتار و المغول
فقدان اللغة العربية لمكانتها كلغة رسمية و حلول اللغة الفارسية و التركية محلها
الغاء ديوان الانشاء
-3 مظاهر الضعف والإنحطاط
-أ: من حيث الأسلوب-
-سهولة الأسلوب والميل إلى الركاكة والضعف .
ارتباطه بمخاطبة العقل وإقناعه بالحجج والأدلة.
إصابته بوباءالتنميق اللفظي
-التكرار
-استخدام اللغة العامية
-السرقات الشعرية
-ب : من حيث الم-ضمون-
-الاعتماد على التأمل في الحياة والموت
-انحصاره في ال-مديح النبوي و الزهد
-التقليد وكثرة الاق
تباس وعدم التجديد والابتكار