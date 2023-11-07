مدخل إلى عصر الضعف والإنحطاط

عصر الضعف والانحطاط





يمتد من 656ھ ( 1258م)إلى1213ھ( 1798م)

من سقوط الدولة العباسية إلى حملة نابليون بونابرت على مصر

ينقسم إلى :

العصر المملوكي ( حكم الفرس) من 656ھ إلى 923ھ

العصر العثماني (حكم الأتراك) من 923ھ إلى 1213ھ

-1 لماذا سمي بهذه التسمية؟

لأنه عرف إنهيار وضعف وانحطاط في جميع الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية مقارنة بالعصر الذي سبقه

-2 أسباب الضعف والإنحطاط

-اضطراب الحياة في جميع النواحي خاصة السياسية منها

سوء الأحوال الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية

عدم اهتمام الحكام بالشعراء و عدم تشجيعهم على الابداع

ضياع الكثير من المؤلفات بفعل هجمومات التتار و المغول

فقدان اللغة العربية لمكانتها كلغة رسمية و حلول اللغة الفارسية و التركية محلها

الغاء ديوان الانشاء

-3 مظاهر الضعف والإنحطاط

-أ: من حيث الأسلوب-

-سهولة الأسلوب والميل إلى الركاكة والضعف .

ارتباطه بمخاطبة العقل وإقناعه بالحجج والأدلة.

إصابته بوباءالتنميق اللفظي

-التكرار

-استخدام اللغة العامية

-السرقات الشعرية

-ب : من حيث الم-ضمون-

-الاعتماد على التأمل في الحياة والموت

-انحصاره في ال-مديح النبوي و الزهد

-التقليد وكثرة الاق

تباس وعدم التجديد والابتكار