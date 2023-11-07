مدخل إلى عصر الضعف والإنحطاط عصر الضعف والانحطاط

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
13,327
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,552
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

🟣 مدخل إلى عصر الضعف والإنحطاط
عصر الضعف والانحطاط


يمتد من 656ھ ( 1258م)إلى1213ھ( 1798م)
من سقوط الدولة العباسية إلى حملة نابليون بونابرت على مصر
ينقسم إلى :
العصر المملوكي ( حكم الفرس) من 656ھ إلى 923ھ
العصر العثماني (حكم الأتراك) من 923ھ إلى 1213ھ
-1 لماذا سمي بهذه التسمية؟
لأنه عرف إنهيار وضعف وانحطاط في جميع الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية مقارنة بالعصر الذي سبقه
-2 أسباب الضعف والإنحطاط
-اضطراب الحياة في جميع النواحي خاصة السياسية منها
سوء الأحوال الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية
عدم اهتمام الحكام بالشعراء و عدم تشجيعهم على الابداع
ضياع الكثير من المؤلفات بفعل هجمومات التتار و المغول
فقدان اللغة العربية لمكانتها كلغة رسمية و حلول اللغة الفارسية و التركية محلها
الغاء ديوان الانشاء
-3 مظاهر الضعف والإنحطاط
-أ: من حيث الأسلوب-
-سهولة الأسلوب والميل إلى الركاكة والضعف .
ارتباطه بمخاطبة العقل وإقناعه بالحجج والأدلة.
إصابته بوباءالتنميق اللفظي
-التكرار
-استخدام اللغة العامية
-السرقات الشعرية
-ب : من حيث الم-ضمون-
-الاعتماد على التأمل في الحياة والموت
-انحصاره في ال-مديح النبوي و الزهد
-التقليد وكثرة الاق
تباس وعدم التجديد والابتكار
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ريحـان
  • مثبت
كيف تجيب على أسئلة الباكلوريا في الأدب العربي 📌
المشاركات
1
المشاهدات
45
إلياس
إلياس
ريحـان
مذكرة عوامل النهضة الأدبية / عوامل النهضة العربية
المشاركات
2
المشاهدات
98
ريحـان
ريحـان
ريحـان
  • مثبت
شعر المديح النبوي و شعر الزهد عصر الضعف والإنحطاط
المشاركات
1
المشاهدات
3K
ريحـان
ريحـان
ريحـان
تحضير درس علم التاريخ لابن خلدون الصفحة 38 من الكتاب المدرسي
المشاركات
2
المشاهدات
255
ريحـان
ريحـان
ريحـان
  • مثبت
معلومات نقدية حول الوحدة الثانية: ️ النثر_العلمي + النثر العلمي المتأدب
المشاركات
7
المشاهدات
7K
ريحـان
ريحـان
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة