حلم بعيد

بيبو نور

بيبو نور

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 أكتوبر 2022
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى
مشاهدة المرفق 151593ااااه انا انتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر ذلك اليوم المنشود يوم الاعلان عن نتائج الباكالوريا لكن لازال الوقت مبكرا جدا😔😔
الان انا لازلت السنة الاولى ثانوي لكن نظري دائما على شهادة الباكالوريا
اتمنى🙏🙏 النجاح لكل من سيجتاز شهادة البكالوريا
حظا موفقا😊😊
 
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