بيبو نور
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 8
- النقاط
- 3
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- المدية
- الجنس
- أنثى
مشاهدة المرفق 151593ااااه انا انتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر ذلك اليوم المنشود يوم الاعلان عن نتائج الباكالوريا لكن لازال الوقت مبكرا جدا
الان انا لازلت السنة الاولى ثانوي لكن نظري دائما على شهادة الباكالوريا
اتمنى النجاح لكل من سيجتاز شهادة البكالوريا
حظا موفقا
الان انا لازلت السنة الاولى ثانوي لكن نظري دائما على شهادة الباكالوريا
اتمنى النجاح لكل من سيجتاز شهادة البكالوريا
حظا موفقا