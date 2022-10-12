الطلاق نهاية رابطة زواج ولكن ليس نهاية العالم

منال إدريس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام ..أزول
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
حبيت نحكي في موضوع اللي بالزاف ناس فاهمينو غالط وهو الطلاق في كل مرة نسمعو الكلمة هادي نتخلعو والا نقولو بعيد الشر ولكن ماناش عارفين اذا استمر الزواج بالمشاكل كيفاش رايحا تكون النهاية ؟ في بالزاف حالات، الطلاق يكون آخر قرار للعيش في سلام بعيد على المشاكل والضغوطات النفسية خاصة إذا حاول الزوجين الوصول لحل يرضي الطرفين ولكن دون جدوى.. شحال راهم عايشين تحت سقف واحد ولكن مطلقين فكريا جسديا روحيا وعاطفيا مدمرين نفسيا كل واحد شاد جيهة وقاعد حياتهم فارغة لا مودة لا رحمة الحديث يدور غير على واش نجيب معايا؟ جيب الخبز ..الزيت الكوش والحليب...غياب الصراحة والحوار بين الزوجين وجود أسرار تخليهم في بعد كلي على بعضاهم غياب الثقافة الجنسية وتدخل الأهل الخطير في حياتهم كلها أمور تخلي الزواج بلا معنى وكل واحد يرفض الانفصال بحجة نظرة المجتمع👁 والأطفال وواش يقولو عليا الناس.. لحظة برك الناس هادو ماراهمش عايشين حياتك باش يحسو بيك والا يديرو قيمة لمعاناتك اليومية والأطفال ماراهمش رايحين يكبرو في توازن داخل زواج شكلي خالي من الحب والمودة والرحمة هيكل بدون روح ..حبيت نقول الطلاق هو صح نهاية عقد زواج ولكن ليس نهاية العالم ..الطلاق هو قرار مصيري تحبسو بيه معاناة تحت ما يسمى بالزواج والسترة ..لأن الزواج إذا ماراهوش يحقق المقاصد نتاعو لازم يتوقف أحسن من معاناة يومية لا تنتهي قد يكون الطلاق خير عظيم وأنتم لا تعلمون اكيد من خلال هذا الموضوع نحن لا نشجع أبدا على الطلاق لأنو الأصل في الزواج هو تكوين أسرة مدى الحياة ولكن يجب الوعي بضرورة فك الرابطة الزوجية إذا استحالة الحياة بين الشريكين ..عندنا حياة وحدة نعيشوها لازم نديرو مجهودنا باش نعيشوها في هناء وسعادة وتصحيح مسار اختياراتنا هو رحمة من الله لتدارك أخطائنا وإنقاذ ما يجب إنقاذه
ربي يحفظنا أجمعين
دمتم سالمين
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
حبيت نحكي في موضوع اللي بالزاف ناس فاهمينو غالط وهو الطلاق في كل مرة نسمعو الكلمة هادي نتخلعو والا نقولو بعيد الشر ولكن ماناش عارفين اذا استمر الزواج بالمشاكل كيفاش رايحا تكون النهاية ؟ في بالزاف حالات، الطلاق يكون آخر قرار للعيش في سلام بعيد على المشاكل والضغوطات النفسية خاصة إذا حاول الزوجين الوصول لحل يرضي الطرفين ولكن دون جدوى.. شحال راهم عايشين تحت سقف واحد ولكن مطلقين فكريا جسديا روحيا وعاطفيا مدمرين نفسيا كل واحد شاد جيهة وقاعد حياتهم فارغة لا مودة لا رحمة الحديث يدور غير على واش نجيب معايا؟ جيب الخبز ..الزيت الكوش والحليب...غياب الصراحة والحوار بين الزوجين وجود أسرار تخليهم في بعد كلي على بعضاهم غياب الثقافة الجنسية وتدخل الأهل الخطير في حياتهم كلها أمور تخلي الزواج بلا معنى وكل واحد يرفض الانفصال بحجة نظرة المجتمع👁 والأطفال وواش يقولو عليا الناس.. لحظة برك الناس هادو ماراهمش عايشين حياتك باش يحسو بيك والا يديرو قيمة لمعاناتك اليومية والأطفال ماراهمش رايحين يكبرو في توازن داخل زواج شكلي خالي من الحب والمودة والرحمة هيكل بدون روح ..حبيت نقول الطلاق هو صح نهاية عقد زواج ولكن ليس نهاية العالم ..الطلاق هو قرار مصيري تحبسو بيه معاناة تحت ما يسمى بالزواج والسترة ..لأن الزواج إذا ماراهوش يحقق المقاصد نتاعو لازم يتوقف أحسن من معاناة يومية لا تنتهي قد يكون الطلاق خير عظيم وأنتم لا تعلمون اكيد من خلال هذا الموضوع نحن لا نشجع أبدا على الطلاق لأنو الأصل في الزواج هو تكوين أسرة مدى الحياة ولكن يجب الوعي بضرورة فك الرابطة الزوجية إذا استحالة الحياة بين الشريكين ..عندنا حياة وحدة نعيشوها لازم نديرو مجهودنا باش نعيشوها في هناء وسعادة وتصحيح مسار اختياراتنا هو رحمة من الله لتدارك أخطائنا وإنقاذ ما يجب إنقاذه
ربي يحفظنا أجمعين
دمتم سالمين