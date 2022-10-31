رسالة إلى غائب



يا غائبا عن أعيني



إن كنت تدرك أنني



ألقى عذابا هشني



فعد إلي



يا غائبا عن وحدتي



قد زادت فيك لوعتي



و أثقلتني كبوتي



فعد إلي



يا غائبا عن مضجعي



لو كنت ترقد مخدعي



تلقي تأرق موضعي



تعد إلي



يا غائبا...



يا غائبا يا غائبا



ان كنت فيّ راغبا



فلا تدعني راهبا



لذكرى فيها ذائبا بين الضلوع



يا غائبا



إن الجفون تحترق



و الدمع فيها يرتزق



من نسمة هبت على سفح المقل



ظلت أزل



في عينها غضا يروع



يا غائبا...



يا غائبا يا غائبا



إن كنت فيّ راغبا



فافتح ذراعك وانتظر



حضنا وحيدا غاضبا



يشب نارا فينصهر



في جوفك معاتبا



لما و كيف و متى...؟



يــــــــــــاه... قد صررت لي معذبا



يا غائبا...



يا غائبا عن مضجعي



إليك روحي ضمّها



و كن لها كل الفصول



واجعل ربيعك ثوبها



يفوح منه عطرها



و الملك ان شمه



جاء يسبح في ذهول



والصيف فيك بيتها



و الزهر مرج ترنح



لفعل فاعل فعول



يا غائبا...



يا غائبا عن وحدتي



إن الشكوك اقترنت



و أنجبت صوتا بغيض



يغصّ نفسا سئمت



كلامه عن الوعيد



ويسخر مني لأنك



كنت مجدافي الوحيد



وانّك



مجداف ، تعلم أن يقاد من عديد



واني ما عدت اقدر أن أجدّف من جديد



فضعت يا مجداف



حين ضاع طريقك السديد



يا غائبا...



اخبرني قولا صائبا



علّ الجراح تندمل ودمع العين يرتجل



و طيف الحب يسدل على الظنون



اخبرني انك لن تحيد



و أنني بيت القصيد



وانك رغم الجفاء رغم الأسى



وفيْا للحب المجيد



يا غائبا...



بقلمي ( حجايجي سها) ​