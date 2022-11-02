مسابقة معالم وآثار ~ تعودُ من جديِد ~

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,965
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
اللمة بنر.png


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بالعطروالطيب والعود والبخور احييكم

بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
تحية مِلؤها الاحترام و التقدير
اخواني واخواتي أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات


احببت ان اقدم لكم من جديد و بعد غياب لمسابقة معالم وآثار من حول العالم



فكــــــــــــــرة المســــــــــــــــــابقة :

كما تعلمون ان كل دولة من دول العالم تشتهر بمَعلم من المعالم الذي تميزها
وبالتالي سوف نسافر الى هذه الدول ونتعرف على معالمها من خلال هذه المسابقة

المهم ندخل في الموضوع

ساضع كل يوم صورة لمعلم (( سياحي ، آثار،حضري ) )
وكل ما عليك هو معرفة اسم هذا المعلم وفي أي مدينة (وبعض المعلومات ان امكن)



قوانين وشروط المسابقة :

-المسابقة للجميع اعضاء مشرفين .... الخ
- ساقوم بطرح معلم جديد كل 24 سا
- توضع الاجابات هنا في هدا الموضوع
- يتم استقبال الاجابات على مدار 24 ساعة اي من وقت طرح الصورة الى غاية طرح صورة جديدة
- لا تقبل اكثر من اجابة واحدة وتُعتمد الاجابة الاولى للعضو

وكل ما عليك هو معرفة اسم هذا المعلم وفي أي مدينة (وبعض المعلومات ان امكن)





الجوائز و طريقة احتساب النقاط :

- أول من يجيب يُحتسب له 5 نقاط أخرى
-والثاني 4 نقاط .... والثالث 3 نقاط
-وبالتالي سيكون عامل الزمن مهم في سرعة الاجابات
-الجوائز توزع كل اسبوع



الفائز بالمركز الاول

Screenshot_2022-11-02-21-36-18.png


الفائز بالمركز الثاني

Screenshot_2022-11-02-21-36-56.png
وللمشاركين معنا

149_1542452649l.jpg.gif



واخــــــــــــــــــــــــيراً
******************************
ارجو ان تناسب الجميع واتمنى ان لا تحرمونا من مشاركاتكم القيمه
إن شاء الله تعجبكم

أسأل الله العلي القدير ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطانا على طريق الخير
في امان الله و حفظه و رعايته





اللمة الجزائرية 2.png
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,965
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
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dahman kz

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,263
النقاط
591
محل الإقامة
منغادي
الجنس
ذكر
فكره ممتازة وننتظر اول عدد للمسابقة
بالتوفيق
يعطيك الصحه .
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,965
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى




موعد المسابقة :

غدا مساءا سيكون اول معلم أثري بين ايديكم

كونوا في الموعد ...
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