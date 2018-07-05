مسابقة معالم وآثار ~ تعودُ من جديِد ~

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بالعطروالطيب والعود والبخور احييكم

بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية

تحية مِلؤها الاحترام و التقدير

اخواني واخواتي أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات

احببت ان اقدم لكم من جديد و بعد غياب لمسابقة معالم وآثار من حول العالم

فكــــــــــــــرة المســــــــــــــــــابقة :

كما تعلمون ان كل دولة من دول العالم تشتهر بمَعلم من المعالم الذي تميزها

وبالتالي سوف نسافر الى هذه الدول ونتعرف على معالمها من خلال هذه المسابقة

المهم ندخل في الموضوع

ساضع كل يوم صورة لمعلم (( سياحي ، آثار،حضري ) )

وكل ما عليك هو معرفة اسم هذا المعلم وفي أي مدينة (وبعض المعلومات ان امكن)

قوانين وشروط المسابقة :

-المسابقة للجميع اعضاء مشرفين .... الخ

- ساقوم بطرح معلم جديد كل 24 سا

- توضع الاجابات هنا في هدا الموضوع

- يتم استقبال الاجابات على مدار 24 ساعة اي من وقت طرح الصورة الى غاية طرح صورة جديدة

- لا تقبل اكثر من اجابة واحدة وتُعتمد الاجابة الاولى

الجوائز و طريقة احتساب النقاط :

- أول من يجيب يُحتسب له 5 نقاط أخرى

-والثاني 4 نقاط .... والثالث 3 نقاط

-وبالتالي سيكون عامل الزمن مهم في سرعة الاجابات

-الجوائز توزع كل اسبوع

الفائز بالمركز الاول

وسام + 100 نقطة شرفية



الفائز بالمركز الثاني

وسام + 50 نقطة شرفية



البقية 50 نقطة شرفية

واخــــــــــــــــــــــــيراً

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ارجو ان تناسب الجميع واتمنى ان لا تحرمونا من مشاركاتكم القيمه

إن شاء الله تعجبكم

أسأل الله العلي القدير ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطانا على طريق الخير

في امان الله و حفظه و رعايته