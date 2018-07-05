مسابقة معالم وآثار ~ تعودُ من جديِد ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,700
الإعجابات
38,620
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بالعطروالطيب والعود والبخور احييكم

بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
تحية مِلؤها الاحترام و التقدير
اخواني واخواتي أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات


احببت ان اقدم لكم من جديد و بعد غياب لمسابقة معالم وآثار من حول العالم



فكــــــــــــــرة المســــــــــــــــــابقة :

كما تعلمون ان كل دولة من دول العالم تشتهر بمَعلم من المعالم الذي تميزها
وبالتالي سوف نسافر الى هذه الدول ونتعرف على معالمها من خلال هذه المسابقة

المهم ندخل في الموضوع

ساضع كل يوم صورة لمعلم (( سياحي ، آثار،حضري ) )
وكل ما عليك هو معرفة اسم هذا المعلم وفي أي مدينة (وبعض المعلومات ان امكن)



قوانين وشروط المسابقة :

-المسابقة للجميع اعضاء مشرفين .... الخ
- ساقوم بطرح معلم جديد كل 24 سا
- توضع الاجابات هنا في هدا الموضوع
- يتم استقبال الاجابات على مدار 24 ساعة اي من وقت طرح الصورة الى غاية طرح صورة جديدة
- لا تقبل اكثر من اجابة واحدة وتُعتمد الاجابة الاولى



الجوائز و طريقة احتساب النقاط :

- أول من يجيب يُحتسب له 5 نقاط أخرى
-والثاني 4 نقاط .... والثالث 3 نقاط
-وبالتالي سيكون عامل الزمن مهم في سرعة الاجابات
-الجوائز توزع كل اسبوع



الفائز بالمركز الاول
وسام + 100 نقطة شرفية


الفائز بالمركز الثاني
وسام + 50 نقطة شرفية


البقية 50 نقطة شرفية



واخــــــــــــــــــــــــيراً
******************************
ارجو ان تناسب الجميع واتمنى ان لا تحرمونا من مشاركاتكم القيمه
إن شاء الله تعجبكم

أسأل الله العلي القدير ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطانا على طريق الخير
في امان الله و حفظه و رعايته

المسابقة تحت اشراف :
@عآشقة الجنـة
@سكون الفجر




 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,629
الإعجابات
1,843
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم
المسابقة جد رائعة سلمت الانامل
فقط سؤال هل المسابقة ستبدأ من اليوم
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,700
الإعجابات
38,620
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,700
الإعجابات
38,620
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
قال فتى من الغد:
السلام عليكم
المسابقة جد رائعة سلمت الانامل
فقط سؤال هل المسابقة ستبدأ من اليوم
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
تسلم اخي مشكور
المسابقة ستبدأ ان شاء الله من يوم غد
نورت
 
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