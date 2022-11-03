كان يُعتقد أن الصراصير تتجمع لأنها تتفاعل مع الإشارات البيئية ، ولكن يُعتقد الآن أن الفيرومونات متورطة في هذه السلوكيات. تفرز بعض الأنواع هذه في برازها مع وجود متعايشات ميكروبية في الأمعاء ، بينما يستخدم البعض الآخر الغدد الموجودة في الفك السفلي. قد تمكن الفيرومونات التي تنتجها البشرة الصراصير من التمييز بين مجموعات مختلفة من الصراصير عن طريق الرائحة. تمت دراسة السلوكيات المعنية في عدد قليل فقط من الأنواع ، لكن الصراصير الألمانية تترك آثارًا للبراز مع تدرج لرائحة. تتبع الصراصير الأخرى مثل هذه المسارات لاكتشاف مصادر الغذاء والماء ، وأماكن اختباء الصراصير الأخرى. وهكذا ، فإن الصراصير لها سلوك ناشئ ، حيث ينشأ سلوك المجموعة أو السرب من مجموعة بسيطة من التفاعلات الفردية.يمكن أيضًا تنظيم الإيقاعات اليومية من خلال مجموعة معقدة من الضوابط الهرمونية التي تم فهم مجموعة فرعية صغيرة منها فقط. في عام 2005 ، تم عزل دور أحد هذه البروتينات ، وهو عامل تشتت الصبغة (PDF) ، ووجد أنه الوسيط الرئيسي في إيقاعات الساعة البيولوجية للصرصور.تتكيف أنواع الآفات بسهولة مع مجموعة متنوعة من البيئات ، ولكنها تفضل الظروف الدافئة الموجودة داخل المباني. تفضل العديد من الأنواع الاستوائية البيئات الأكثر دفئًا. تعد الصراصير ليلية بشكل رئيسي [39] وتهرب عند تعرضها للضوء. يُستثنى من ذلك الصرصور الآسيوي ، الذي يطير غالبًا في الليل ولكنه ينجذب إلى الأسطح المضاءة بألوان فاتحة.اتخاذ القرار الجماعيتظهر الصراصير الجماعية اتخاذ القرار الجماعي عند اختيار مصادر الطعام. عندما يستغل عدد كافٍ من الأفراد ("النصاب") مصدرًا للغذاء ، فإن هذا يشير إلى الصراصير الوافدة الجديدة إلى أنه يجب عليهم البقاء هناك لفترة أطول بدلاً من المغادرة إلى مكان آخر. تم تطوير نماذج رياضية أخرى لشرح ديناميكيات التجميع والاعتراف المحدد. [42] [43] [44]التعاون والمنافسة متوازنان في سلوك اتخاذ القرار لمجموعة الصراصير.يبدو أن الصراصير تستخدم معلومتين فقط لتحديد المكان الذي ستذهب إليه ، أي مدى الظلام وعدد الصراصير الأخرى الموجودة. استخدمت دراسة روبوتات بحجم الصرصور معطرة بشكل خاص والتي تبدو حقيقية للصراصير لإثبات أنه بمجرد وجود حشرات كافية في مكان لتشكيل كتلة حرجة ، قبلت الصراصير القرار الجماعي بشأن مكان الاختباء ، حتى لو كان هذا مضاء بشكل غير عادي. المكان. [45]السلوك الاجتماعيعند تربيتها في عزلة ، تظهر الصراصير الألمانية سلوكًا مختلفًا عن السلوك عند تربيتها في مجموعة. في إحدى الدراسات ، كانت الصراصير المنعزلة أقل احتمالا لمغادرة ملاجئها والاستكشاف ، وقضت وقتًا أقل في الأكل ، وتفاعلت بشكل أقل مع الأنواع المحددة عند تعرضها لها ، واستغرقت وقتًا أطول للتعرف على الإناث المستقبلة. نظرًا لحدوث هذه التغييرات في العديد من السياقات ، اقترح المؤلفون أنها تشكل متلازمة سلوكية. قد تكون هذه الآثار ناتجة إما عن انخفاض معدلات التمثيل الغذائي والنمو لدى الأفراد المعزولين أو حقيقة أن الأفراد المعزولين لم يكن لديهم فترة تدريب لمعرفة ما يشبه الآخرون من خلال قرون الاستشعار الخاصة بهم.