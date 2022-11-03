الطفل الأصفر . . . والأوكسجين

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
الطفل الأصفر ـ كما يعرفه الأطبـاء ـ يولـد بكرات دم حمراء كثيرة والسبب أنه كان وهـو جنين في بطن أمه يعيش بدون اوكسجين متـوافـر مثلما هو في الهواء الطبيعي ويعوض ذلك بزيادة كرات الدم الحمراء ، التي تحمل الأوكسجين وبعد ذلك تصبح هذه الكرات الحمراء زائدة عن الحاجة فتتكسر وتكون النتيجة هذه المادة الصفراء ولقد أجريت في الوطن العربي أبحاث كثيرة عن الصفراء وعلاجهـا وكيفية التخلص منهـا وأهمية العلاج الضوئي كوسيلة لعلاجها وأثبتت الأبحاث أن أفضل وسيلة علاج هي المحضن حيث يرقد الطفـل بدون ملابسه مغطى العينين والأعضاء التناسلية
والعلاج الضوئي هو في حقيقته ضـوء يخرج من لمبة تشبه لمبـة اختلاف المـوجـات الضوئية بحيث يغير من شكــل مـادة
النيـون مـع الصفراء ويحولها الى مادة يمكن التخلص منها في البراز .
الطفل الأحمر . . . لماذا ؟
وهناك ما يطلق عليه الأطباء الطفل الأحمر :
إنه طفل يولد شديد الأحمرار وذلك بسبب ارتفاع عدد كرات الدم الحمراء وقد يظن البعض أن هذا الطفـل هو أفضـل الأطفال صحياً ولكن الـواقـع يقـول عكس ذلك تماماً فان هذه الحالة تصيبه بمشاكل عديدة .. فإرتفاع عدد كرات الدم الحمراء ومرورها في الأوعية الدموية يكون ببطء شديد بسبب شدة الازدحام وكثرة العـدد مـمـا ينتج عنـه لـزوجـة شـديـدة
وفي بعض الأحيان يحدث هذا الأحمرار وزيـادة كـرات الـدم
الحمراء في التوأم حينمـا يـنـزف احـدهـمـا في الآخـر بمعنى أن يكـونبينهما اتصـال خلال الحبل السري وفي هذه الحـالـة ـ كمـا تقـول الأخصائية ـ يكون كل من التوأم لديه مشكلة .. الأول لزوجة شديدة من كثرة كرات الدم الحمراء ، والثاني أنيميا من قلة كسرات الـدمالحمراء .والعلاج هنـا غاية في البساطة ينـزف الأول حتى تقـل كــراتـه الحمراء ثم يستبدل بدلها بلازما والثاني علاجه يكون بنقـل دم كامل اليه
ونأتي أخيراً إلى الطفل الأبيض وهو الذي يعاني من أنيميا حـادة
نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء أمـا بسبب اختلاف فصيلة الدم أو
بسبب فقدان الدم بكميات كبيرة في نزيف فور الولادة .