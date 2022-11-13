السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,251
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
جدول مباريات كأس العالم 2022
الأحد 20 نوفمبر 2022
قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء
الاثنين 21 نوفمبر 2022
السنغال : هولندا الساعة 4:00 مساء
انجلترا : ايران الساعة 7:00 مساء
امريكا : ويلز الساعة 10:00 مساء
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الأرجنتين : السعودية الساعة 1:00 ظهرا
المكسيك : بولندا الساعة 4:00 مساء
فرنسا : استراليا الساعة 7:00 مساء
الدنمارك : تونس الساعة 10:00 مساء
الأربعاء 23 نوفمبر 2022
اسبانيا : كوستاريكا الساعة 1:00 ظهرا
المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء
بلجيكا : كندا الساعة 7:00 مساء
المغرب : كرواتيا الساعة 10:00 مساء
الخميس 24 نوفمبر 2022
البرازيل : صربيا الساعة 1:00 ظهرا
سويسرا : الكاميرون الساعة 4:00 مساء
البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء
اورجواي : كوريا الساعة 10:00 مساء
الجمعة 25 نوفمبر 2022
انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا
ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء
قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء
هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء
السبت 26 نوفمبر 2022
الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا
بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء
فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء
تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء
الأحد 27 نوفمبر 2022
اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا
اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء
بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء
كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء
الاثنين 28 نوفمبر 2022
البرتغال : أورجواي الساعة 1:00 ظهرا
كوريا : غانا الساعة 4:00 مساء
البرازيل : سويسرا الساعة 7:00 مساء
الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
هولندا : قطر الساعة 1:00 ظهرا
الإكوادور : السنغال الساعة 4:00 مساء
ويلز : انجلترا الساعة 7:00 مساء
ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء
الأربعاء 30 نوفمبر 2022
بولندا : الأرجنتين الساعة 1:00 ظهرا
السعودية : المكسيك الساعة 4:00 مساء
تونس : فرنسا الساعة 7:00 مساء
الأحد 20 نوفمبر 2022
قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء
الاثنين 21 نوفمبر 2022
السنغال : هولندا الساعة 4:00 مساء
انجلترا : ايران الساعة 7:00 مساء
امريكا : ويلز الساعة 10:00 مساء
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الأرجنتين : السعودية الساعة 1:00 ظهرا
المكسيك : بولندا الساعة 4:00 مساء
فرنسا : استراليا الساعة 7:00 مساء
الدنمارك : تونس الساعة 10:00 مساء
الأربعاء 23 نوفمبر 2022
اسبانيا : كوستاريكا الساعة 1:00 ظهرا
المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء
بلجيكا : كندا الساعة 7:00 مساء
المغرب : كرواتيا الساعة 10:00 مساء
الخميس 24 نوفمبر 2022
البرازيل : صربيا الساعة 1:00 ظهرا
سويسرا : الكاميرون الساعة 4:00 مساء
البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء
اورجواي : كوريا الساعة 10:00 مساء
الجمعة 25 نوفمبر 2022
انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا
ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء
قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء
هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء
السبت 26 نوفمبر 2022
الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا
بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء
فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء
تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء
الأحد 27 نوفمبر 2022
اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا
اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء
بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء
كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء
الاثنين 28 نوفمبر 2022
البرتغال : أورجواي الساعة 1:00 ظهرا
كوريا : غانا الساعة 4:00 مساء
البرازيل : سويسرا الساعة 7:00 مساء
الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
هولندا : قطر الساعة 1:00 ظهرا
الإكوادور : السنغال الساعة 4:00 مساء
ويلز : انجلترا الساعة 7:00 مساء
ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء
الأربعاء 30 نوفمبر 2022
بولندا : الأرجنتين الساعة 1:00 ظهرا
السعودية : المكسيك الساعة 4:00 مساء
تونس : فرنسا الساعة 7:00 مساء