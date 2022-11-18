اليوم في الصبيطار ( لي ستاجور )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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اليوم العشية كنت في المستشفى بالتحديد في مصلحة الاستعجالات منحكيش على الفوضى اللي هي عادة ماتتبدل في بلادنا بالشعب باللي يخدموا في المستشفيات كل مريض يتبع فيه عرشو الطبيب يدوخوه وكل واحد يدبر تقول بروفيسور المهم موش هاذا حديثنا

حديثنا على ذوك الفرمليات الغالب انهم دي ستاجور على حساب مشيتهم يمشو ثلاثة ربعة تقول قطوطة يحوسو على امهم

الناس مباصية بالمرضى نتاوعم والاطباء يجرو هنا ولهيه والفراملة الخدامين كيف كيف ميقدروش يلحقو الصح الصح غاشي كبير والكل حاب في دقيقتو يتعالج
وتلقى ذوك الستاجورات المشايخة في ليكوان وفي الرواقات و وراء الابواب وكي يتلقاو مع كاش فرملي تقول تلاقاو مع ستار
اتفكرت ستار اكاديمي وقت وقت والله فوتوكوبي

كنت مع المدام وقفو 3 بنات مع فرملي ضاربين الحطة خير من العرس وذاك الشاب ياودي حس روحو شاروخان ولا واش يقولولو ههه
المهم كثرو على ماوصاوهم وانا حكمتني الروماتيزم في قلبي اهنا يروحو اهنا يمشو مكانش والو

عيطت عليهم بالعصبية طارتلي من التصرف نتاهم : ايا خلاص هاتفرقو كل واحد يروح يخدم على روحو ايااااا اتحركو منا لاننننن

تفكرتهم الان حكمني الضحك

وكيما كان الحال كل وحدة راحت تجري لبلاصتها وهذاك الفرملي رجع منين كان جاي نسى وين كان رايح

بصح والله مايحشمو الناس كاين اللي يبكي كاين اللي يعيط من قوة الوجع كاينة مراة قريب طاحت ملقاتش اللي يمشيها وهوما التحواس والقسرة والضحك بلافايدة ابرة ميعرفوش يفتحوها من الصاشي نتاعها .

الله يهدي ما خلق وربي يعين الناس اللي تخدم من قلبها وعارفة وين راهي متواجدة مستشفى ماشي قاعة اعراس

وتبقاو على ياناس خير والله لا يشوفكم المستشفيات
 
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