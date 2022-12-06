LIVE || المغرب ( 0) -( 0 ) اسبانيا || كاس العالم 2022

عاش المنتخب الإسباني لكرة القدم على مدى تاريخه الطويل فترات متناقضة، فتارة كان يتألق إلى حد التتويج ببطولة كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وتارة أخرى يخرج من الدور الأول بعد تسجيل نتائج مخيبة لجماهيره.



في السنوات الأخيرة، وتحديدا في الفترة بين عامي 2008 حتى 2012، حصد منتخب إسبانيا لقبين في كأس أمم أوروبا، وبينهما كأس العالم في جنوب أفريقيا.



ما دون ذلك، كانت مشاركات منتخب إسبانيا في البطولات القارية والعالمية خجولة للغاية، باستثناء أمم أوروبا 1964 و1984.



قاريا، سجل منتخب إسبانيا حضوره في 11 نسخة من أصل 16 في بطولة كأس أمم أوروبا، التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1960.



لم يشارك المنتخب الإسباني في البطولة الافتتاحية، لكنه حقق اللقب في النسخة الثانية عام 1964، ثم فاز بلقبين آخرين في عامي 2008 و2012، في حين خسر النهائي مرة واحدة، وكان ذلك في يورو 1984.



أما فيما يتعلق ببطولة دوري الأمم الأوروبية التي انطلقت لأول مرة في موسم 2018-2019، فقد شارك المنتخب الإسباني في نسختها الأولى في المستوى الأول، ولم ينجح في تجاوز مرحلة المجموعات.



وبلغ "الماتادور" المباراة النهائية في النسخة الثانية، لكنه خسر من فرنسا، أما في الثالثة فانتزع بطاقة نصف النهائي من أرض البرتغال، في انتظار إقامة مباريات المربع الذهبي خلال 2023.



على مستوى كأس العالم، شارك المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 15 مرة، وسيكون حضوره في مونديال قطر 2022 هو الـ16 في تاريخه، وكان الظهور الأول له في نسخة عام 1934 التي أقيمت في إيطاليا، وخرج من الدور ربع النهائي.



وفي غالبية مشاركاته، كان منتخب إسبانيا يودع من الدور الأول، وفي أفضل الأحوال يصل إلى ربع النهائي، حتى مونديال 2010 التاريخي.



ففي تلك النسخة قاد تشافي هيرنانديز وأندريس أنييستا ودافيد فيا وسيرجيو راموس، ومن خلفهم الحارس إيكر كاسياس، منتخب "لاروخا" للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.



لكن الإحباط عاد بعد ذلك ليكون سيد الموقف بالإقصاء من الدور الأول في مونديال 2014، ومن ثمن النهائي في روسيا 2018​