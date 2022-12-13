كرواتيا 🇭🇷 الارجنتين 🇦🇷 مباشر لحظة بلحظة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى



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أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى كاس العالم 2022 - قطر ..

في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ اللهـ لقـآء


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كرواتيا 🇭🇷 الارجنتين 🇦🇷

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سيكون استاد لوسيل على موعد مع مواجهة نارية، حيث يستضيف مباراة الأرجنتين وكرواتيا، والتي تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

منتخب الأرجنتين نجح في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة "طواحين" هولندا في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

أما منتخب كرواتيا، الطامح إلى التأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح في عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.
 
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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

المباراة التي تقام بين فريقين من بين الأفضل في البطولة، سيسعون إلى الوصول بكل ما لديهم إلى النهائي الحلم، ينتظر أن تحفل بالكثير من الإثارة والمتعة.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

ستكون هذه المواجهة الثالثة بين الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم، والأولى من نوعها في الأدوار الإقصائية، وسبق للأرجنتين الفوز في أول مباراة 1-0 في نسخة 1998 قبل أن تفوز كرواتيا 3-0 في نسخة 2018 بروسيا.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

تتطلع الأرجنتين للوصول لنهائي كأس العالم للمرة السادسة، ولا يتفوق عليه سوى ألمانيا (8)، لم تخسر الأرجنتين في نصف النهائي من قبل، حيث أقصت هولندا في آخر مرة في نسخة 2014.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

خسرت كرواتيا نهائي نسخة 2018، وقد تكون رابع منتخب أوروبي يصل للنهائي في مرات متتالية بعد إيطاليا (1934، 1938)، هولندا (1974، 1978)، وألمانيا (1982، 1986، 1990).
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

بفوزها بركلات الترجيح على البرازيل في ربع النهائي، قد تصبح كرواتيا المنتخب الثاني فقط الذي يقصي البرازيل والأرجنتين في ذات النسخة من كأس العالم بعد ألمانيا في نسخة 2014.

فازت الأرجنتين مرة وحيدة في آخر 7 مواجهات لها ضد المنتخبات الأوروبية في كأس العالم (ت3، خ3)، حين فازت على بولندا 2-0 في دور المجموعات في هذه النسخة، مع ذلك فإن 2 من هذه التعادلات انتهيا بفوزها بركلات الترجيح..

رغم أنها على مشارف الوصول لنهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًّا، فإن كرواتيا لم تفتتح التسجيل في آخر 9 مباريات لها في كأس العالم منذ الفوز على آيسلندا 2-1 في دور المجموعات بنسخة روسيا 2018، وهذه السلسلة هي الأعلى لمنتخبٍ في تاريخ البطولة دون أن يفتتح التسجيل.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

نجحت كرواتيا في التسجيل في آخر 10 مباريات إقصائية بكأس العالم، لكنها مع ذلك استقبلت هدفًا على الأقل في كل من آخر 8 مباريات، مع وصولها للأشواط الإضافية في 5 من آخر 6 مباريات من الأدوار الإقصائية.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

بادرت الأرجنتين بالتسجيل في جميع مبارياتها في كأس العالم الحالي، ومع ذلك فقد فشلت في الفوز بعد التقدم بهدفين للمرة الأولى بتعادلها 2-2 مع هولندا في ربع النهائي، 12 من آخر 13 هدفًا استقبلتها الأرجنتين في كأس العالم كانت في الشوط الثاني.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

فازت كرواتيا بركلات الترجيح ال 4 التي خاضتها في كأس العالم، حيث أقصت اليابان والبرازيل في دور ال 16 وربع النهائي على الترتيب خلال النسخة الحالية، فقط الأرجنتين انتصرت بركلات الترجيح أكثر منها في كأس العالم (5).
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

إن لعب ليونيل ميسي، فإنه سيعادل رقم لوثر ماتيوس كأكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم (25)، وبالإضافة لكونه الأكثر تسجيلًا للأرجنتين في كأس العالم مناصفة مع غابرييل باتيستوتا (10)، يقف ميسي على بعد صناعة هدف واحد من معادلة رقم دييغو مارادونا القياسي في كأس العالم (8) منذ 1966.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

سجل ميسي هدفًا وصنع آخر في 3 مباريات في كأس العالم بما في ذلك مباراتان هذه النسخة (ضد المكسيك وهولندا)، ومنذ 1966 لا يوجد لاعب نجح في فعل ذلك في 4 مباريات مختلفة
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

يعد لوكا مودريتش الأكثر مشاركة مع كرواتيا في كأس العالم (17 مباراة) والبطولات الكبرى (37)، حيث شارك أساسياً في المباريات ال 5 لكرواتيا في كأس العالم الحالي، وقد يصبح رابع لاعب فقط يبدأ أساسيًّا في 6 مباريات بكأس العالم بعمر +37 عامًا بعد البرازيلي نيلتون سانتوس في 1962، والإيطالي دينو زوف في 1982 والإنكليزي بيتر شيلتون في 1990
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,915
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

سيدير هذه المباراة حكم الساحة الإيطالي دانيلي أورساتو. و يساعده كل من مواطنيه سيرو كاربون و أليساندرو جيالاتيني بينما سيكون الإماراتي محمد عبد الله الحكم الرابع. و يتكون فريق الفار من الإيطاليين ماسيميانو إيراتي و محمد الحمادي و باولو فاليري و الفنزويلي خوان سوتو و الأمريكي كاني نيسبت.
الفائز في هذه القمة النارية التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية ووصيف بطل العالم في النسخة الماضية، سيتأهل لملاقاة فرنسا أو المغرب في النهائي.
 
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