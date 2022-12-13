كرواتيا 🇭🇷 الارجنتين 🇦🇷 مباشر لحظة بلحظة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى كاس العالم 2022 - قطر ..
في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ اللهـ لقـآء
كرواتيا الارجنتين
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سيكون استاد لوسيل على موعد مع مواجهة نارية، حيث يستضيف مباراة الأرجنتين وكرواتيا، والتي تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
منتخب الأرجنتين نجح في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة "طواحين" هولندا في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
أما منتخب كرواتيا، الطامح إلى التأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح في عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.
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