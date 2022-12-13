كرواتيا 🇭🇷 الارجنتين 🇦🇷 مباشر لحظة بلحظة



بفوزها بركلات الترجيح على البرازيل في ربع النهائي، قد تصبح كرواتيا المنتخب الثاني فقط الذي يقصي البرازيل والأرجنتين في ذات النسخة من كأس العالم بعد ألمانيا في نسخة 2014.



فازت الأرجنتين مرة وحيدة في آخر 7 مواجهات لها ضد المنتخبات الأوروبية في كأس العالم (ت3، خ3)، حين فازت على بولندا 2-0 في دور المجموعات في هذه النسخة، مع ذلك فإن 2 من هذه التعادلات انتهيا بفوزها بركلات الترجيح..



رغم أنها على مشارف الوصول لنهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًّا، فإن كرواتيا لم تفتتح التسجيل في آخر 9 مباريات لها في كأس العالم منذ الفوز على آيسلندا 2-1 في دور المجموعات بنسخة روسيا 2018، وهذه السلسلة هي الأعلى لمنتخبٍ في تاريخ البطولة دون أن يفتتح التسجيل.