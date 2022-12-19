ما لا يجب تضمينه في قسم المناقشة في بحث التخرج الخاص بك

Omnyah
:: عضو منتسِب ::
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كيف تكتب قسم المناقشة | نصائح وأمثلة
قسم المناقشة هو المكان الذي تتعمق فيه في معنى وأهمية وملاءمة نتائجك.
يجب أن يركز على شرح وتقييم ما وجدته ، وإظهار مدى ارتباطه بمراجعة الأدبيات والورقة أو موضوع الأطروحة ، وتقديم حجة لدعم استنتاجك العام. لا ينبغي أن يكون قسم النتائج الثاني.
توجد طرق مختلفة لكتابة هذا القسم ، ولكن يمكنك تركيز كتابتك حول هذه العناصر الأساسية:
الملخص: ملخص موجز لنتائجك الرئيسية
التفسيرات: ماذا تعني نتائجك؟
التداعيات: ما سبب أهمية نتائجك؟
القيود: ما الذي لا يمكن أن تخبرنا به نتائجك؟
التوصيات: السبل لمزيد من الدراسات أو التحليلات
هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند كتابة قسم المناقشة في ورقتك.
لا تقدم نتائج جديدة: يجب عليك فقط مناقشة البيانات التي أبلغت عنها في قسم النتائج.
لا تقدم ادعاءات مبالغ فيها: تجنب الإفراط في التفسير والتخمينات التي لا تدعمها بياناتك بشكل مباشر.
لا تقوض بحثك: يجب أن تهدف مناقشة القيود إلى تعزيز مصداقيتك ، وليس التأكيد على نقاط الضعف أو الفشل.
تحديد الارتباطات والأنماط والعلاقات بين البيانات
مناقشة ما إذا كانت النتائج تلبي توقعاتك أو تدعم فرضياتك
تحديد سياق النتائج الخاصة بك في إطار البحث والنظرية السابقة
شرح النتائج غير المتوقعة وتقييم أهميتها
النظر في التفسيرات البديلة الممكنة وتقديم حجة لموقفك
يمكنك تنظيم مناقشتك حول الموضوعات الرئيسية أو الفرضيات أو أسئلة البحث ، باتباع نفس هيكل قسم النتائج. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا البدء بتمييز أهم النتائج أو النتائج غير المتوقعة.
قسم المناقشة هو المكان الذي تتعمق فيه في معنى وأهمية وملاءمة نتائجك.
يجب أن يركز على شرح وتقييم ما وجدته ، وإظهار مدى ارتباطه بمراجعة الأدبيات والورقة أو موضوع الأطروحة ، وتقديم حجة لدعم استنتاجك العام. لا ينبغي أن يكون قسم النتائج الثاني.
توجد طرق مختلفة لكتابة هذا القسم ، ولكن يمكنك تركيز كتابتك حول هذه العناصر الأساسية:
الملخص: ملخص موجز لنتائجك الرئيسية
التفسيرات: ماذا تعني نتائجك؟
التداعيات: ما سبب أهمية نتائجك؟
القيود: ما الذي لا يمكن أن تخبرنا به نتائجك؟
التوصيات: السبل لمزيد من الدراسات أو التحليلات
هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند كتابة قسم المناقشة في ورقتك.
لا تقدم نتائج جديدة: يجب عليك فقط مناقشة البيانات التي أبلغت عنها في قسم النتائج.
لا تقدم ادعاءات مبالغ فيها: تجنب الإفراط في التفسير والتخمينات التي لا تدعمها بياناتك بشكل مباشر.
لا تقوض بحثك: يجب أن تهدف مناقشة القيود إلى تعزيز مصداقيتك ، وليس التأكيد على نقاط الضعف أو الفشل.
تحديد الارتباطات والأنماط والعلاقات بين البيانات
مناقشة ما إذا كانت النتائج تلبي توقعاتك أو تدعم فرضياتك
تحديد سياق النتائج الخاصة بك في إطار البحث والنظرية السابقة
شرح النتائج غير المتوقعة وتقييم أهميتها
النظر في التفسيرات البديلة الممكنة وتقديم حجة لموقفك
يمكنك تنظيم مناقشتك حول الموضوعات الرئيسية أو الفرضيات أو أسئلة البحث ، باتباع نفس هيكل قسم النتائج. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا البدء بتمييز أهم النتائج أو النتائج غير المتوقعة.
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