تكريمات منتدى فرغ واش في قلبك لسنة 2022

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,479
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكر كل من كانت له بصمة في منتدى فرغ واش في قلبك

بمواضيعه الحصرية
{بموضوعين واكثر}


@bilel.dz
@space-cowboy
@منال إدريس


يتحصلون على وسام

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والأخ المتميز صاحب المواضيع الاجتماعية المقدمة بطريقة هزلية الأخ @Andy_Delort

يتحصل على وسام

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نشكركم جميعا

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